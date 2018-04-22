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CHP İzmir Milletvekili Bayır İYİ Parti'ye geçti

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.04.2018 14:51 | Son Güncelleme

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yaptığı görüşmenin ardından, CHP'den 15 milletvekili istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı.

CHP İzmir Milletvekili Bayır İYİ Parti'ye geçti

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yaptığı görüşmenin ardından, CHP'den 15 milletvekili istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı. İstifa edenlerden CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, "İYİ Parti'nin seçime girebilmesi için istifamızı vererek, İYİ Parti'ye katıldık" dedi.
CHP'den istifa eden İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, bunu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun isteği ile yaptıklarını açıkladı. Her şeyin vatan için olduğunu vurgulayan Bayır, demokrasiye karşı kurulan tuzak nedeniyle bu hamleyi yaptıklarını belirtti. CHP'nin herkes için var olduğunu kaydeden Bayır, seçme seçilme hakkına karşı bir gaspın söz konusu olduğunu ileri sürerek, kendilerinin de bu tuzağa karşı siper olduklarını söyledi. Bayır, "İYİ Parti'nin seçime girebilmesi için istifamızı vererek, İYİ Parti'ye katıldık" dedi.

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