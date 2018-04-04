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İstanbul için sürpriz aday! 2019 seçiminde kullanacağı sloganını da açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.04.2018 08:34 | Son Güncelleme

2019 yerel seçimi yaklaştıkça belediye başkan aday adayları için konuşulan isimler, kulisleri hareketlendirdi. CHP'de Ankara için Mansur Yavaş ismi ön plana çıkarken, diğer isimler arasında Levent Gök ve Cengiz Topel Yıldırım yer alıyor. İstanbul'da ise sürpriz bir gelişme yaşanarak, Mahmut Tanal aday olduğunu açıkladı. Tanal aday olursa, "İstanbul’a kanal değil, Tanal lazım" sloganıyla sahaya inecek.

İstanbul için sürpriz aday! 2019 seçiminde kullanacağı sloganını da açıkladı

Mart 2019'da yapılması beklenen yerel seçimler için diğer partilerde olduğu gibi CHP'de de belediye başkan adaylıkları için bazı isimler şimdiden ön plana çıkıyor.

En büyük çekişmenin İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşanması beklenirken, önceki seçimlerde az farkla kaybedilen daha küçük illerde de yoğun kulisler yapılıyor.

Başkentte, CHP'nin önceki seçimlerdeki adayı Mansur Yavaş'ın yeniden aday gösterilebileceği belirtiliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Yavaş'la görüştüğünü dile getirmişti.

CHP'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için öne çıkan diğer isimler ise Yenimahalle Belediye Başkanlığı görevini yürüten Fethi Yaşar, Ankara Milletvekili Levent Gök, Ankaragücü Kulübü Başkanı ve Genel Başkan Başdanışmanı Cengiz Topel Yıldırım.

ADAYLIĞINI İLK AÇIKLAYAN HAMZAÇEBİ OLDU

Diğer partilerde olduğu gibi CHP'de de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayının kim olacağı merak konusu. Şimdiden büyük çekişmenin yaşandığı İstanbul için adaylığını ilk açıklayan isim Genel Sekreter ve İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi oldu. Çalışmalara şimdiden başlayan Hamzaçebi, özellikle hafta sonlarını İstanbul'un ilçelerinde seçmenle geçiriyor.

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı her zaman hayalim." diyen eski il başkanı ve İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de güçlü aday adayları arasında yer alıyor.

CHP'de İstanbul için adı geçen bir diğer isim ise Grup Başkanvekili Engin Altay.

SLOGANI HAZIR: İSTANBUL'A KANAL DEĞİL, TANAL LAZIM

Partide bu isimler konuşulurken sürpriz bir gelişme daha oldu ve İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da aday olduğunu açıkladı. Tanal, "İstanbul’a kanal değil, Tanal lazım." diyerek sahaya indi ve büyükşehir belediye başkanlığı aday adaylığını ilan etti.

CHP'de İstanbul için İlhan Kesici'nin de adı geçiyor. Geçtiğimiz seçimlerde büyükşehire aday gösterilen Mustafa Sarıgül'ün ise yeniden Şişli'yi istediği belirtiliyor.

İZMİR'DE DE GÜÇLÜ İSİMLER YARIŞTA

İzmir'de mevcut belediye başkanı Aziz Kocaoğlu'nun yerini sağlamlaştırdığı ileri sürülürken, Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski Genel Sekreter Kamil Okyay Sındır, Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina ve Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'ın da isimleri aday adayları arasında geçiyor.

CHP kulislerinin tartışmasız en net isimleri ise Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu.

CHP'de, Adana için Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Muğla için mevcut başkan Osman Gürün ile Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Mersin'de eski bakanlardan İstemihan Talay ile eski hakem Selçuk Dereli kulislerde en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor.

Antalya Büyükşehir için Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın adının geçtiği CHP'de, Hatay'da Lütfü Savaş, Çanakkale'de Ülgür Gökhan, Yalova'da ise Vefa Salman'ın yeniden aday gösterilmesi bekleniyor.

AA

CHP'de Ankara için sürpriz isim!CHP'de Ankara için sürpriz isim!
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İstanbul için sürpriz aday! İstanbul için sürpriz aday!
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