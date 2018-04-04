İstanbul için sürpriz aday! 2019 seçiminde kullanacağı sloganını da açıkladı

Mart 2019'da yapılması beklenen yerel seçimler için diğer partilerde olduğu gibi CHP'de de belediye başkan adaylıkları için bazı isimler şimdiden ön plana çıkıyor.

En büyük çekişmenin İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşanması beklenirken, önceki seçimlerde az farkla kaybedilen daha küçük illerde de yoğun kulisler yapılıyor.

Başkentte, CHP'nin önceki seçimlerdeki adayı Mansur Yavaş'ın yeniden aday gösterilebileceği belirtiliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Yavaş'la görüştüğünü dile getirmişti.

CHP'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için öne çıkan diğer isimler ise Yenimahalle Belediye Başkanlığı görevini yürüten Fethi Yaşar, Ankara Milletvekili Levent Gök, Ankaragücü Kulübü Başkanı ve Genel Başkan Başdanışmanı Cengiz Topel Yıldırım.

ADAYLIĞINI İLK AÇIKLAYAN HAMZAÇEBİ OLDU



Diğer partilerde olduğu gibi CHP'de de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayının kim olacağı merak konusu. Şimdiden büyük çekişmenin yaşandığı İstanbul için adaylığını ilk açıklayan isim Genel Sekreter ve İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi oldu. Çalışmalara şimdiden başlayan Hamzaçebi, özellikle hafta sonlarını İstanbul'un ilçelerinde seçmenle geçiriyor.