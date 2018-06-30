AK Parti'ye şok! Düzce Seçim Kurulu kararını verdi

24 Haziran seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Düzce’de AK Parti’den 2, MHP’den 1 vekil çıktı. AK Parti Düzce İl Teşkilatı tarafından çıkan sonuca ilk olarak Merkez, Gölyaka ve Yığılca İlçe Seçim Kurullarına yapılan itirazlar değerlendirilerek 615 sandıkta oylar yeniden sayıldı. Yapılan sayımlarda milletvekili dağılımı değişmedi.

AK PARTİ İTİRAZINI TEKRARLADI



Sonuçların değişmemesinin ardından AK Parti bu kez itirazını tekrarlayarak 25 Haziran 2018 tarihinde oyların yeniden sayılması için İl Seçim Kurulu’nda bulundu.

Seçim Kurulu itirazlar ile ilgili şu kararı verdi:

“300 sandığın tamamen açılarak yeniden sayım yapılması talebinin reddedildiği, neticede sayımı yapılan 615 sandığın toplam sandık içerisinde yaklaşık olarak 2/3’üne tekabül ettiği, yapılan bu sayımdaki değişikliğin toplam oy sayısı içerisinde sonuca etkili olabilecek bir değişiklik olmadığı seçim sürecinde ve yapılan sandık sayımlarında kurul üyelerinin sandık sonuç tutanaklarına, partili sandık kurulu üyeleri ve müşahitleri tarafından herhangi bir itirazda bulunulmadığı, sandık kurulunun herhangi bir usulsüzlükle ilgili tespit ve tutanağının bulunmadığı müşahitlerinin usulsüzlüğe dair herhangi bir beyanlarının bulunmadığı. İlçe Seçim Kurulunca sandık tutanaklarının incelenmesi neticesinde herhangi bir kayda değer tutarsızlık ve usulsüzlük görülmediği anlaşılmakla yapılan tüm itirazların ayrı ayrı reddine, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına 4 Temmuz 2018 Çarşamba günü saat 17.00’a kadar itiraz yolu açık olmak üzere oy birliği karar verildi.”

İHA

