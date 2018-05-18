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CHP'de 50 milletvekili liste dışı kalacak

SEÇİM HABERLERİ  | 18.05.2018 10:04 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimleri öncesi CHP'de milletvekili adaylığı için son dakika gelişmeler yaşanıyor. CHP'de kimler hangi ilden aday olacak? Kaç milletvekili liste dışı kaldı? İşte detaylar...

CHP'de 50 milletvekili liste dışı kalacak

CHP’nin 24 Haziran seçimlerinde aday olarak göstereceği milletvekili listesi için gözler pazar günü toplanacak Parti Meclisi'ne çevrildi. Kemal Kılıçdaroğlu, tüm programlarını iptal ederken 50 vekilin listenin dışında kalacağı belirtiliyor.

CHP’nin 24 Haziran seçimlerinde aday olarak göstereceği milletvekili listesi, 20 Mayıs Pazar günü toplanacak Parti Meclisi’nde (PM) oylanarak netleşecek.

50 İSİM LİSTE DIŞI

Gazete Habertürk'ün haberine göre mevcut milletvekillerinden 50’ye yakınının aday gösterilmeyeceği belirtilirken, listelere yoğunlaşan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun tüm programlarını iptal ettiği bildirildi.

KİM, NEREDEN ADAY OLACAK?

Kılıçdaroğlu’nun yine İzmir’den milletvekili adayı olacağı, Deniz Baykal’ın ise Antalya 1. sıradan aday gösterileceği kaydedildi. Grup kurabilmesi için Saadet Partisi’nden 5-6 ismin de CHP’nin listelerinden aday olması beklenirken, ayrıca Abdüllatif Şener, Kani Beko, İbrahim Kaboğlu gibi isimlerin listeye gireceği ifade ediliyor. Seçim bildirgesini 24 Mayıs Perşembe günü yapacak anamuhalefet partisi, milletvekili adaylarını da kamuoyuna tanıtacak.

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Anahtar Kelimeler:
24 haziran seçimleri CHP Parti Meclisi Kemal Kılıçdaroğlu

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Sezgin Tanrıkulu, Ahmet Tanal ve Eren Erdem aday olmasın CHP'nin oyu artacaktır. Hele Sezgin Tanrıkulu kesinlikle aday yapılmamalıdır.
kemal olsunda gerisi önemli değil
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