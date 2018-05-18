CHP'de 50 milletvekili liste dışı kalacak

CHP’nin 24 Haziran seçimlerinde aday olarak göstereceği milletvekili listesi için gözler pazar günü toplanacak Parti Meclisi'ne çevrildi. Kemal Kılıçdaroğlu, tüm programlarını iptal ederken 50 vekilin listenin dışında kalacağı belirtiliyor.

CHP’nin 24 Haziran seçimlerinde aday olarak göstereceği milletvekili listesi, 20 Mayıs Pazar günü toplanacak Parti Meclisi’nde (PM) oylanarak netleşecek.

50 İSİM LİSTE DIŞI



Gazete Habertürk'ün haberine göre mevcut milletvekillerinden 50’ye yakınının aday gösterilmeyeceği belirtilirken, listelere yoğunlaşan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun tüm programlarını iptal ettiği bildirildi.

KİM, NEREDEN ADAY OLACAK?



Kılıçdaroğlu’nun yine İzmir’den milletvekili adayı olacağı, Deniz Baykal’ın ise Antalya 1. sıradan aday gösterileceği kaydedildi. Grup kurabilmesi için Saadet Partisi’nden 5-6 ismin de CHP’nin listelerinden aday olması beklenirken, ayrıca Abdüllatif Şener, Kani Beko, İbrahim Kaboğlu gibi isimlerin listeye gireceği ifade ediliyor. Seçim bildirgesini 24 Mayıs Perşembe günü yapacak anamuhalefet partisi, milletvekili adaylarını da kamuoyuna tanıtacak.



