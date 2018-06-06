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Selahattin Demirtaş sosyal medyadan miting yaptı

SEÇİM HABERLERİ  | 06.06.2018 11:18 | Son Güncelleme

Edirne Cezaevi’nde tutuklu olan HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, bir ilke imza attı! Demirtaş, sosyal medya hesapları üzerinden miting yaptı.

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından seçim mesajı yayınladı. Demirtaş cezaevinden telefon hakkını kullanarak ailesini aradı. İlk seçim mitingini size yapayım mı? diye sordu ve ailesinin de arasında bulunduğu akrabalarına seçim mitingi yaptı.

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, HDP'nin sosyal medya hesaplarından konuşma yapacağını duyurmuştu. Kişisel twitter hesabından duyuru yapan Demirtaş, "Herkese günaydın. Sanırım dünyada ilk kez, bir cumhurbaşkanı adayı cezaevinden miting konuşması yapacak. Bugün saat 11.00'de HDP sosyal medya araçlarından sizlere sesleniyorum. Görüşmek üzere..." ifadelerini kullanmıştı.

Saat 11:00'da HDP'nin genel merkezinden "Cumhurbaşkanı Adayımız Selahattin #Demirtaş'ın seçim mitingi konuşması" ifadeleriyle bir video paylaşıldı.

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Videoda Selahattin Demirtaş'ın eşi ve ailesi bir evde toplanırken, Demirtaş da eşini telefonla arayarak sesini duyurdu.

DEMİRTAŞ: ELİM KOLUM BAĞLIYKEN...

Demirtaş yaptığı konuşmasında "20 aydır burada yasadışı bir şekilde adeta siyasi bir rehine oalrak tutuluyorum. Hiçbir şekilde adil yargılama yapılmadı. Elim kolum bağlıyken her gün televizyonlarda gazetelerde hükümet temsilcileri bana yönük iftira kampanyalarına devam ediyorlar. Siyasi tezgahlarını sürdürüyorlar. Ben sadece bir örneğim. Bugün yurttaşlarımızın tümü adaletsizliğin mağduru haline gelmiş durumdadır. Ülkemiz kendi içerinse kutuplara ayrıldı ve dışarda da yalnızlaştı. Ne yoksulluğu ne de mutsuzluğu hak ediyoruz. Şimdi hep birlikte el ele verip geleceğin Türkiye'sini inşa edebiliriz.

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İşte Demirtaş'ın açıklamaları;

“Öncelikle sesimin ulaştığı her yere herkese yürek dolusu selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. 20 aydır burada yasa dışı bir şekilde hukuksuz kanunsuz bir kararla adeta siyasi bir rehine olarak tutuluyorum. Bugüne kadar benim ve arkadaşlarımın hakkında hiçbir şekilde adil yargılanma yapılmadı.

Büktün mahkemelere siyasi baskılar uygulanarak hukukun üstünlüğü ilkesi açıkça ihlal edildi. Bununla birlikte elim kolum bağlıyken her gün televizyonlarda gazetelerde hükümet temsilcileri bana yönelik iftira kampanyalarına hız kesmeden devam ediyorlar. Cevap hakkımı kullanmam bile mümkün değilken her türlü karalamayı yaparak siyasi tezgahlarını sürdürüyorlar. Ancak sizler bütün gerçeklerin farkındasınız. Bunu biliyor ve görüyorum.

Benim durumum sadece bir örnektir bugün artık ülkenin tamamı yurttaşlarımızın tümü adaletsizliğin mağduru haline gelmiş durumdadır. Adaletsizlik sadece adalet saraylarında yaşanmıyor. Hastanelerden üniversitelere, tarlalardan fabrikalara devlet dairelerinden sokaklara kadar her gün her yerde herkese karşı adaletsiz uygulamalara tanıklık ediyoruz. Türkiye bir bütün olarak yarı açık ceza evine dönüştürüldü maalesef…”


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Anahtar Kelimeler:
Selahattin Demirtaş HDP cumhurbaşkanı miting sosyal medya

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
herşeyi geçtimde bu pislikler içerdeyken dikkat ettimde hiçbiryerde 2 yıldır patlama vs. olmuyo demekki neymiş ...
DÜNYADA TERÖRİSTLERİNE BÖYLE """HAKLAR""" TANIYAN BAŞKA ÜLKE VARMI?
Yolun açık olsun.
PKK ve yandaşlarının olduğu geleceğin Türkiyesimi? Midem bulandı valla. Bizim Türkiyemizde teröriste yer yok. Oy için oğlumun katiliyle beraber olan siyasetçilere de yer yok. Hep dua ediyorum. PKK ile beraber olan her kim varsa ALLAH ona evlat acısı yaşatsın. Ami.
Evet dünya ilk defa terör örgütünün emrinde olan bir cumhurbaşkanı adayı gördü.
adam öyle şeyler söylü yorki sanki sevgi kelebeği ya sen bizat sokaklara çıkın dedin o çokanlar kurban bayramında et dağıtan gençlerin 52 yavunun canına kıydı savuduğun pkk yılardır çoluk çocuk öldürüyor onu savunuyor ama bu kadar demokrasi fazla bu ülkede ben bir kürdüm ve bizleri öldüren bu alçaklar kürtlerin katilidir bunlar fırnsada pariste gezer diniz ne oldu haçlı uşağı seni
MURO BAŞKAN GİBİ ONE FİLİM Mİ ÇEVİRİYORUZ. EĞLENCEMİ BU İŞLER. VATAN HAİNLERİNDEN BAŞKAN MI OLUR. DEVLET KURMAK İSTİYORSAN BU ÜLKEDEN GİT PAÇANIN YEDİĞİ YERDE KUR DEVLETİNİ. ÖZGÜRLÜĞÜ YANLIŞ ANLAMIŞSIN SEN. YA SEV YA TERK ET................
dünyada ilk defra cumhurbaşkanı hapiste diyorsun..dünyada ilk defa bir cumhurbaşkanı adayı Pkk terör örgüt üyesiyle kol kola hiç onu düşündünmü.aslında idamlıksın.ama ne yazık ki bu hükümet idam sözünün arkasında durmuyor.
Cezaevinde her cumhurbaşkanı aday olunca cezaevinden çıkarsa orda kimse kalmaz. Yarın Cani katil APO yuda aday gösterin.
sen halen nefes alıyorsun ve havlayabiliyorsun ya bize yazıklar olsun.
bide özgürlük istiyoruz diyorlar, dünyan en berbat ülkesinde bile mahkumlar telefon veya benzeri iletişim aracları ile dışarıyla miting gibi konuşmlar yapamaz. bu kadar özgürlük çok fazla.
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