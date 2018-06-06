Selahattin Demirtaş sosyal medyadan miting yaptı

DEMİRTAŞ: ELİM KOLUM BAĞLIYKEN... Demirtaş yaptığı konuşmasında "20 aydır burada yasadışı bir şekilde adeta siyasi bir rehine oalrak tutuluyorum. Hiçbir şekilde adil yargılama yapılmadı. Elim kolum bağlıyken her gün televizyonlarda gazetelerde hükümet temsilcileri bana yönük iftira kampanyalarına devam ediyorlar. Siyasi tezgahlarını sürdürüyorlar. Ben sadece bir örneğim. Bugün yurttaşlarımızın tümü adaletsizliğin mağduru haline gelmiş durumdadır. Ülkemiz kendi içerinse kutuplara ayrıldı ve dışarda da yalnızlaştı. Ne yoksulluğu ne de mutsuzluğu hak ediyoruz. Şimdi hep birlikte el ele verip geleceğin Türkiye'sini inşa edebiliriz.

Videoda Selahattin Demirtaş'ın eşi ve ailesi bir evde toplanırken, Demirtaş da eşini telefonla arayarak sesini duyurdu.

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, HDP'nin sosyal medya hesaplarından konuşma yapacağını duyurmuştu. Kişisel twitter hesabından duyuru yapan Demirtaş, "Herkese günaydın. Sanırım dünyada ilk kez, bir cumhurbaşkanı adayı cezaevinden miting konuşması yapacak. Bugün saat 11.00'de HDP sosyal medya araçlarından sizlere sesleniyorum. Görüşmek üzere..." ifadelerini kullanmıştı.

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından seçim mesajı yayınladı. Demirtaş cezaevinden telefon hakkını kullanarak ailesini aradı. İlk seçim mitingini size yapayım mı? diye sordu ve ailesinin de arasında bulunduğu akrabalarına seçim mitingi yaptı.

İşte Demirtaş'ın açıklamaları;

“Öncelikle sesimin ulaştığı her yere herkese yürek dolusu selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. 20 aydır burada yasa dışı bir şekilde hukuksuz kanunsuz bir kararla adeta siyasi bir rehine olarak tutuluyorum. Bugüne kadar benim ve arkadaşlarımın hakkında hiçbir şekilde adil yargılanma yapılmadı.

Büktün mahkemelere siyasi baskılar uygulanarak hukukun üstünlüğü ilkesi açıkça ihlal edildi. Bununla birlikte elim kolum bağlıyken her gün televizyonlarda gazetelerde hükümet temsilcileri bana yönelik iftira kampanyalarına hız kesmeden devam ediyorlar. Cevap hakkımı kullanmam bile mümkün değilken her türlü karalamayı yaparak siyasi tezgahlarını sürdürüyorlar. Ancak sizler bütün gerçeklerin farkındasınız. Bunu biliyor ve görüyorum.

Benim durumum sadece bir örnektir bugün artık ülkenin tamamı yurttaşlarımızın tümü adaletsizliğin mağduru haline gelmiş durumdadır. Adaletsizlik sadece adalet saraylarında yaşanmıyor. Hastanelerden üniversitelere, tarlalardan fabrikalara devlet dairelerinden sokaklara kadar her gün her yerde herkese karşı adaletsiz uygulamalara tanıklık ediyoruz. Türkiye bir bütün olarak yarı açık ceza evine dönüştürüldü maalesef…”



