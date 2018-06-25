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Şok iddia: Kılıçdaroğlu, yarınki MYK'da görevi Muharrem İnce'ye devretmek için kurultay çağrısı yapacak

SEÇİM HABERLERİ  | 25.06.2018 22:00 | Son Güncelleme

CHP'den yapılan açıklamada yarın saat 11:00'da seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere MYK'nın toplanacağı duyurulmuştu. Habertürk yazarı Sevilay Yılman'dan bu gelişmelerle alakalı bomba bir iddia geldi: Kılıçdaroğlu görevi İnce'ye devredecek.

Şok iddia: Kılıçdaroğlu, yarınki MYK'da görevi Muharrem İnce'ye devretmek için kurultay çağrısı yapacak

CHP kulislerinden sık sık özel duyumlar alan Habertürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman, CHP'nin yarın (Salı) günü saat 11'de yapacağını duyurduğu kritik MYK toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık görevini Muharrem İnce'ye devretmek için kurultayı toplayacağını açıklayacağını iddia etti.

KILIÇDAROĞLU GENEL BAŞKANLIĞI İNCE'YE DEVREDECEK

Yılman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

Aldığım duyumlara göre yarın toplanacak MYK da #kemalkılıçdaroğlu GB görevini @vekilince ye devretmek için kurultayı en kısa zamanda toplayacağını açıklayacakmış.Zaten olması gereken buydu ama Kemal Bey’in bunu bu kadar çabuk yapacak olması açıkcası şaşırttı beni #YürüÖnümüzden


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CHP Kemal Kılıçdaroğlu 24 haziran muharrem ince Kurultay MYK devredecek genel başkanlığı görevi iddia Sevilay Yılman

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
PARTİYİ SÖMÜRME SIRASI MARREMDE...TAYYİP ABİSİYLE BİRLİKTE Bİ GÜZEL YERLER ARTIK CHP Yİ....
İsabetli bir karar olur
BU NASIL İŞ YAA..SANKİ BABADAN OĞLA ŞİRKER BIRAKIYOR..NE KEMALİ NE MARREMİ İSTEMİYORUZ.BUNLAR 20 YILDIR YÖNETİMDE NE VERDİLER CHP YE..BUNLARIN YIKIMDAN BAŞKA VERECEĞİ BİR ŞEY YOK CHP YE...
Kılıçdaroğlu gitmeseydi iyiydi
inandıkmı hayır
diren Kemal ))
zamanında yapsaydın daha iyi olmazmıydı
böyle bir iddiayı atmak yüksek düzeyde cehalet gerektirir.
bırakın bu algı operasyonlarını
Saçma!!
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