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Damat düğününde kavga çıkaran kişiyi 5 gün sonra vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 22:37 | Son Güncelleme

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir düğünde tartıştığı kişiyi silahla yaralayıp kaçan zanlı, damat tarafından olaydan 5 gün sonra tabancayla vurularak ağır yaraladı.

Damat düğününde kavga çıkaran kişiyi 5 gün sonra vurdu

Edinilen bilgiye göre, 11 Mart'ta Evrenos Mahallesi eski Menemen karayolu üzerinde faaliyet gösteren bir düğün salonuna davetli olarak gelen E.İ (33), burada aralarında husumet bulunan A.Ö. (40) ile karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. E.İ, daha sonra tabancayla ateş ederek A.Ö'yü bacağından yaraladı. A.Ö. davetliler tarafından özel bir hastaneye götürülürken E.İ. olay yerinden kaçtı.

VÜCUDUNA 7 KURŞUN İSABET ETTİ

Jandarma ekipleri, E.İ'yi yakalamak için çalışma başlattı. Bir süre sonra damat B.E, jandarmanın aradığı E.İ. ile Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi 6231 Sokak'ta karşılaştı.
B.E, çıkan kavgada tabancayla E.İ'ye ateş açtı. Vücuduna 7 kurşun isabet eden E.İ. ağır yaralandı. Yaralı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri olaydan sonra kaçan B.E'yi yakalamak için çalışma başlattı.

AA

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damat gelin düğün Manisa

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
HELAL SANA DAMAT ÖLMESİN SEN ONA AZDA OLSA DUA ET AZ CEZA İLE KURTUL İYİ YAPMIŞSIN GENEDE HAK ETMİŞ DİR KESİN
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