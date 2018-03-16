Damat düğününde kavga çıkaran kişiyi 5 gün sonra vurdu

Edinilen bilgiye göre, 11 Mart'ta Evrenos Mahallesi eski Menemen karayolu üzerinde faaliyet gösteren bir düğün salonuna davetli olarak gelen E.İ (33), burada aralarında husumet bulunan A.Ö. (40) ile karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. E.İ, daha sonra tabancayla ateş ederek A.Ö'yü bacağından yaraladı. A.Ö. davetliler tarafından özel bir hastaneye götürülürken E.İ. olay yerinden kaçtı.
VÜCUDUNA 7 KURŞUN İSABET ETTİ
Jandarma ekipleri, E.İ'yi yakalamak için çalışma başlattı. Bir süre sonra damat B.E, jandarmanın aradığı E.İ. ile Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi 6231 Sokak'ta karşılaştı.
B.E, çıkan kavgada tabancayla E.İ'ye ateş açtı. Vücuduna 7 kurşun isabet eden E.İ. ağır yaralandı. Yaralı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri olaydan sonra kaçan B.E'yi yakalamak için çalışma başlattı.
AA
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