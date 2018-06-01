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Karadeniz'de öldürülen 2 PKK'lı terörist önce fotokapana yakalanmış

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2018 13:55 | Son Güncelleme

GİRESUN'un Güce ilçesi kırsalında, 1'i sözde Karadeniz sorumlusu PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı.

Karadeniz'de öldürülen 2 PKK'lı terörist önce fotokapana yakalanmış

Muhammet KAÇAR/GİRESUN, (DHA)- GİRESUN'un Güce ilçesi kırsalında, 1'i sözde Karadeniz sorumlusu PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Geçen yıl Ağustos ayında Trabzon'un Maçka ilçesinde 15 yaşındaki Eren Bülbül ile Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik'i şehit eden terörist gruptan oldukları açıklanan teröristlerin fotokapana yakalanınca yerlerinin belirlendiği belirtildi. Çatışmanın ardından paniğe kapılıp, kaçmaya çalışan bölgedeki 8 kişilik terörist grubun etkisiz hale getirilmesi için de operasyonların sürdüğü bildirildi.
Giresun'da, terör örgütü PKK'nın sözde Karadeniz yapılanmasına yönelik arazi arama tarama faaliyetlerini sürdüren güvenlik güçleri, dün Güce ilçesi kırsalında PKK'lı 2 teröristle sıcak temas sağladı. Çıkan çatışmada, teröristler etkisiz hale getirildi. Öldürülen teröristlerin, PKK'nın sözde Karadeniz yapılanması sorumlusu 'Sorej' kod adlı Barış Coşkun ile 'Berhudan’ kod adlı teröristler olduğu saptandı. Teröristlerden Barış Coşkun’un, İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinde Gri kategoride olduğu açıklandı.
EREN BÜLBÜL'Ü ŞEHİT EDEN GRUPTAN
Dün Trabzon'da bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çatışmada öldürülen 2 teröristin geçen yıl 11 Ağustos'ta Maçka'da bir evden erzak çalan teröristlerin yerini gösteren Eren Bülbül ile Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik'i şehit eden gruptan olduğunu söyledi.
FOTOKAPANA YAKALANDILAR
Öldürülen teröristlerin 27 Nisan'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince yaban hayatının izlenmesi amacıyla kurduğu fotokapana yakalandıkları belirtildi. Görüntülerden yola çıkan güvenlik güçlerinin, adam adım teröristlerin izini sürdüğü kaydedildi.
TAKVİYE BİRLİKLER SEVK EDİLDİ
Terör örgütünün sözde Karadeniz yapılanması sorumlusunun öldürülmesi, bölgede bulunan teröristlerde paniğe neden oldu. Bölgede faaliyet yürüten 8 kişilik terörist grubun, kaçmaya çalıştığı bildirildi. Çatışmanın ardından Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) timleri ile Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekipleri, bölgeye sevk edildi. İnsansız hava araçlarının (İHA) da kullanıldığı operasyonda, kırsaldaki yayla evleri, sık ağaçlarla kaplı ormanlık alanlar ve dere yatakları didik didik aranıyor. Bölgede 3'erli gruplar halinde gezdikleri bilinen teröristin kaçış güzergahlarının da tutulduğu bildirildi.
TERÖRİSTLER SIKIŞTIRILDI
Bölgede sıkışan teröristlerin yaşadığı korku da telsiz konuşmalarına yansıdı. Telsizden yardım talebinde bulunan teröristlerin, hareket kabiliyetinin azaldığı bölgeden çıkabilmek için alan aradıkları belirtildi.
VATANDAŞLAR ÇOŞKUYLA KARŞILADI
Bu arada PKK’lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonu gerçekleştiren Özel Harekat birlikleri dün gece Giresun’un Güce ilçesine döndü. Vatandaşlar, askerleri, Türk bayrakları eşliğinde alkış ve sloganlarla karşıladı.

FOTOĞRAFLI

Karadeniz'de öldürülen 2 PKK'lı terörist önce fotokapana yakalanmışKaradeniz'de öldürülen 2 PKK'lı terörist önce fotokapana yakalanmışKaradeniz'de öldürülen 2 PKK'lı terörist önce fotokapana yakalanmışKaradeniz'de öldürülen 2 PKK'lı terörist önce fotokapana yakalanmış

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