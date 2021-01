03.03 saat anlamı nedir, ne anlama gelir? İşte analizi!

Saatler her zaman yanımızda olan ve hayatımızın bir parça da olsa düzenleyen en büyük yardımcıdır. Bir uzvumuz haline gelen telefonlar sayesinde hemen her saniye zamanla ilgili merakımızı giderebiliyoruz. Her an ulaşabileceğimiz zamanın aslında evrenden size yönlendirilen mesajlar olduğunu hiç düşünüz mü? Bu düşüncenin biraz ütopik göründüğünün farkındayız ama saatlerin rakamlarının her biri bambaşka bir anlam ifade ediyor. Eğer bu düşüncenin saçma olduğu kanısında iseniz sizi küçük bir oyuna davet ediyoruz.

Saatlerin sadece köşede duran bir aksesuar olduğunu düşünüyorsanız işler hiçbir zaman bu kadar basit değildir. Zamanın akmadığı bir süreç düşünülemez. Saatin içinde bulunan akrep ve yelkovan birbirine hasret içinde kovalayan iki sevgili gibidir. Kara sevdaya tutulan akrep ve yelkovan gün içerisinde 24 kez buluşur. Bu buluşmaların her birinin özel bir anlamı vardır. Çift saat olarak isimlendirilen bu buluşmaların anlamlarını araştırdık. İşte en sık rastlanan 03.03 saat anlamını sizler için derledik. 03.03 çift saat ne anlama gelir? Hazırsanız başlıyoruz...