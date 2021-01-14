03.03 saat anlamı nedir, ne anlama gelir? İşte analizi!

Saatler her zaman yanımızda olan ve hayatımızın bir parça da olsa düzenleyen en büyük yardımcıdır. Bir uzvumuz haline gelen telefonlar sayesinde hemen her saniye zamanla ilgili merakımızı giderebiliyoruz. Her an ulaşabileceğimiz zamanın aslında evrenden size yönlendirilen mesajlar olduğunu hiç düşünüz mü? Bu düşüncenin biraz ütopik göründüğünün farkındayız ama saatlerin rakamlarının her biri bambaşka bir anlam ifade ediyor. Eğer bu düşüncenin saçma olduğu kanısında iseniz sizi küçük bir oyuna davet ediyoruz.
Saatlerin sadece köşede duran bir aksesuar olduğunu düşünüyorsanız işler hiçbir zaman bu kadar basit değildir. Zamanın akmadığı bir süreç düşünülemez. Saatin içinde bulunan akrep ve yelkovan birbirine hasret içinde kovalayan iki sevgili gibidir. Kara sevdaya tutulan akrep ve yelkovan gün içerisinde 24 kez buluşur. Bu buluşmaların her birinin özel bir anlamı vardır. Çift saat olarak isimlendirilen bu buluşmaların anlamlarını araştırdık. İşte en sık rastlanan 03.03 saat anlamını sizler için derledik. 03.03 çift saat ne anlama gelir? Hazırsanız başlıyoruz...
Zamanın karşı konulamaz ilerleyişi saat ritüeli olarak da bilinen saat anlamı oyununu doğurmuştur. Bu oyun aklınızdaki kişinin sizin için düşündüklerini ortaya koyuyor. Eğlence amacıyla ortaya çıkartılan bu oyunun gerçeklik payının olduğunu ifade etmek gerekir. Bu oyundan biraz bahsetmemizi ister misiniz?
Saat anlamı oyununu oynamak için tek ihtiyacınız olan analog ya da dijital fark etmeksizin bir saattir. Saat bulamıyorsanız bu oyun için telefonunuzun ekranını da kullanabilirsiniz. Saati bulduktan sonra diğer bir aşamaya geçebilirsiniz. Bu aşamada tesadüf eseri saate bakmanız gerekiyor. Bütün hissiyatınız ile saate baktığınızda ekranda 03.03’ü görüyorsanız bu oyunu oynamaya hazırsınız demektir. Ancak bu oyunun en basit kuralı hile yapmamaktır. Örneğin saati gördüğünüzde 03.02 ise ve 1 dakika sonra 03.03 olduğunu hesaplayarak yeniden bakarsanız oyunun tüm sistemi alt üst olur. Peki tesadüf eseri saatinize baktığınızda 03.03’e denk geldiğinizde ne olacak? Bu neyi ifade ediyor? Merakınızı pekiştirmeyi başardıysak sırada 03.03 saat anlamı var.
Eğer aklında ya da kalbinde bir isim varsa bu saat dilimi bu kişinin size karşı boş olmadığını gösterir. Henüz tutkulu bir aşk başlamadıysa bile bu başlayacağının en güzel işaretidir. Hayatınızın en tutkulu aşkının ilk kıvılcımları atılıyor. Bu kıvılcımların yolunu takip ederek ilişkinizi sonraki aşamaya taşımanız an meselesidir. Belki bir arkadaşlıkla başlayan bu diyalog zaman içerisinde bir aşka dönüşebilir. Karşınızdaki kişi size aşık olmaya başlıyor haberiniz olsun. Hatta size olan aşkından geceleri uyku tutmadığını ve bir an önce yoğun duygularını ifade etmek istediğinin de altını çizelim. Yoğun duygularının etkisiyle aklınızdaki kişinin size atacağı adımlar şaşırtmasın. Çünkü güzel duygularla size gelecek olan bu kişi sayesinde dünyanın en mutlu kadını ya da erkeği olma şansınız çok yüksek. Hatta bu gelişin belki yarın belki yarından da yakın olduğunu söyleyelim. Hazırlayın kendinizi romantik filmleri bile kıskandıracak bir aşk kapınızda.
Ona karşı bir şey hissetmiyorsanız boşa umut vererek hem kendinizi hem de karşınızdaki insanı üzmeyin. Yol yakınken lisanı münasiple sorunu çözmeye uğraşın deriz. Aksi halde durumlar iyice içinden çıkılmaz bir hal alabilir.
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