03.03 saat anlamı nedir, ne anlama gelir? İşte analizi!

Saatler her zaman yanımızda olan ve hayatımızın bir parça da olsa düzenleyen en büyük yardımcıdır. Bir uzvumuz haline gelen telefonlar sayesinde hemen her saniye zamanla ilgili merakımızı giderebiliyoruz. Her an ulaşabileceğimiz zamanın aslında evrenden size yönlendirilen mesajlar olduğunu hiç düşünüz mü? Bu düşüncenin biraz ütopik göründüğünün farkındayız ama saatlerin rakamlarının her biri bambaşka bir anlam ifade ediyor. Eğer bu düşüncenin saçma olduğu kanısında iseniz sizi küçük bir oyuna davet ediyoruz. Saatlerin sadece köşede duran bir aksesuar olduğunu düşünüyorsanız işler hiçbir zaman bu kadar basit değildir. Zamanın akmadığı bir süreç düşünülemez. Saatin içinde bulunan akrep ve yelkovan birbirine hasret içinde kovalayan iki sevgili gibidir. Kara sevdaya tutulan akrep ve yelkovan gün içerisinde 24 kez buluşur. Bu buluşmaların her birinin özel bir anlamı vardır. Çift saat olarak isimlendirilen bu buluşmaların anlamlarını araştırdık. İşte en sık rastlanan 03.03 saat anlamını sizler için derledik. 03.03 çift saat ne anlama gelir? Hazırsanız başlıyoruz...

03.03 SAAT ANLAMI NEDİR, NE ANLAMA GELİR? Zamanın karşı konulamaz ilerleyişi saat ritüeli olarak da bilinen saat anlamı oyununu doğurmuştur. Bu oyun aklınızdaki kişinin sizin için düşündüklerini ortaya koyuyor. Eğlence amacıyla ortaya çıkartılan bu oyunun gerçeklik payının olduğunu ifade etmek gerekir. Bu oyundan biraz bahsetmemizi ister misiniz? Saat anlamı oyununu oynamak için tek ihtiyacınız olan analog ya da dijital fark etmeksizin bir saattir. Saat bulamıyorsanız bu oyun için telefonunuzun ekranını da kullanabilirsiniz. Saati bulduktan sonra diğer bir aşamaya geçebilirsiniz. Bu aşamada tesadüf eseri saate bakmanız gerekiyor. Bütün hissiyatınız ile saate baktığınızda ekranda 03.03’ü görüyorsanız bu oyunu oynamaya hazırsınız demektir. Ancak bu oyunun en basit kuralı hile yapmamaktır. Örneğin saati gördüğünüzde 03.02 ise ve 1 dakika sonra 03.03 olduğunu hesaplayarak yeniden bakarsanız oyunun tüm sistemi alt üst olur. Peki tesadüf eseri saatinize baktığınızda 03.03’e denk geldiğinizde ne olacak? Bu neyi ifade ediyor? Merakınızı pekiştirmeyi başardıysak sırada 03.03 saat anlamı var.