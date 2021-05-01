1 Mayıs günlük burç yorumları | 1 Mayıs günü bütün burçlar yeni bir ayı karşılıyor

Bugün içsel ve duygusal anlamda zor enerjiler karşılıyor bizi. Merkür ve Neptün kavuşumu ise sezgisel yönümüzü kuvvetlendiriyor. Duygusal açıdan zarar görmeye açık bir yapıdayız, bu sebeple hayal kırıklıklarına uğramamız çok olası. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün isteklerinize ulaşma ve başarı sağlama adına desteklendiğiniz bir gündesiniz. Aile büyükleri, eril figürler gündeminizde ön planda olabilir.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün beklediğiniz bir habere kavuşabilir, önemli bir haber alabilirsiniz. Duygulara dair konuşmalar yapılabilir, kendi istek ve taleplerinizi ortaya koyabilirsiniz. Kontrolcü tarafınızın ortaya çıkabileceği bir gün.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün gündeminizdeki konulara daha gerçekçi bakmaya çalışabilirsiniz. Gerçekçiliği abartmak sizi karamsarlığa götürebilir. Finansal konularla ilgili negatif enerjiler içinde olmamaya gayret edin.