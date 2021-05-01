1 Mayıs günlük burç yorumları | 1 Mayıs günü bütün burçlar yeni bir ayı karşılıyor

Bugün içsel ve duygusal anlamda zor enerjiler karşılıyor bizi. Merkür ve Neptün kavuşumu ise sezgisel yönümüzü kuvvetlendiriyor. Duygusal açıdan zarar görmeye açık bir yapıdayız, bu sebeple hayal kırıklıklarına uğramamız çok olası. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…
KOÇ BURCU YORUMU
Bugün isteklerinize ulaşma ve başarı sağlama adına desteklendiğiniz bir gündesiniz. Aile büyükleri, eril figürler gündeminizde ön planda olabilir.
BOĞA BURCU YORUMU
Bugün beklediğiniz bir habere kavuşabilir, önemli bir haber alabilirsiniz. Duygulara dair konuşmalar yapılabilir, kendi istek ve taleplerinizi ortaya koyabilirsiniz. Kontrolcü tarafınızın ortaya çıkabileceği bir gün.
İKİZLER BURCU YORUMU
Bugün gündeminizdeki konulara daha gerçekçi bakmaya çalışabilirsiniz. Gerçekçiliği abartmak sizi karamsarlığa götürebilir. Finansal konularla ilgili negatif enerjiler içinde olmamaya gayret edin.
YENGEÇ BURCU YORUMU
Bugün ilişkiler, dostluklar ön planda olacaktır. Eski sayfalar açılabilir, eski dostlarınızla geçmişi yad edebilirsiniz. İlişkilerde bir süredir var olan sorunlar çözülerek kapatılabilir.
ASLAN BURCU YORUMU
Bugün sorumluluklar ve görevlerle ilgilenebilirsiniz. Yapılacak işlerle meşgul olabilir, gün içinde daha planlı hareket edebilirsiniz. İş hayatında bir süredir beklediğiniz bir gündem netleşebilir.
BAŞAK BURCU YORUMU
Bugün geçmiş ve geleceğe daha fazla odaklanacak, geçmiş deneyimlerinizin bilgi birikimiyle gelecek planları yapacaksınız. İlişkinizin geleceğine dair bir planlama yapabilirsiniz. İlişkinize resmiyet kazandırma gündemleriniz olabilir.
TERAZİ BURCU YORUMU
Bugün karamsarlık ve yüksek beklentilerden uzak kalmaya gayret gösterin. Yaşamınızı, koşullarınızı gözden geçirme eğiliminde olabilirsiniz. İnatçılık, ilişkilerde uzlaşmayı zorlaştırabilir.
AKREP BURCU YORUMU
Bugün geçmiş anılar, nostalji hakim olabilir. Olaylara ve kişilere daha gerçekçi bakma eğiliminde; zaman zaman da karamsar olabilirsiniz. Mantıksal ve objektif bakmak ise size kazandıracaktır.
YAY BURCU YORUMU
Bugün finansal konularda şans ve şanssızlıklara daha açık enerjiler hakim olacak. Risk almaktan kaçınmalı ve finansal güvenliğinizi korumalısınız. İş hayatında ve sınavlarda başarı sağlayabilirsiniz.
OĞLAK BURCU YORUMU
Bugün yaşama dair istek ve beklentilerinize odaklanabilir, görüntünüz ve tarzınızla ilgilenebilirsiniz. Sevme, sevilme ve değer görme ihtiyacınız artabilir. Ruh haliniz aniden değişebilir.
KOVA BURCU YORUMU
Bugün uyku düzensizlikleriyle güne başlayabilirsiniz. Geleceğe yönelik planlarınız için küçük adımlar atmaya, geleceğinizi şu anın belirlediğini hatırlamaya çalışın. Köklenme çalışmaları yapabilir, bitkilerle ilgilenebilir, yoga ve meditasyon yapabilirsiniz.
BALIK BURCU YORUMU
Bugün daha keyfi hareket etmek isteyebilir, gününüzü ruh halinize göre planlayabilirsiniz. İlişkilerin gerektirdiği sorumlulukları yerine getirmeye çaba göstermelisiniz.
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