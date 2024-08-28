1 yaşındaki oğlunun çığlık sesiyle uyandı! Dadıyı güvenlik kamerası ele verdi: Şiddet görüntüleri saniye saniye kaydedildi

MYNET|DIŞ HABERLER İsmi Kuo olarak açıklanan 36 yaşındaki Singapurlu bir baba, 1 yaşındaki çocuğunun yatak odasından gelen çığlık sesiyle uyandı.

Hem 1 hem de 3 yaşında olan iki çocuğunun yatak odasında bakıcılarıyla birlikte kaldığını ifade eden baba, "Gece geç saatte gelen sesle uyandık. Çocukların odasına gittiğimizde bakıcı bize her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Ancak yerleştirdiğimiz gizli kamera görüntülerine bakmak istedik. Görüntüleri açtığımızda bakıcının 1 yaşındaki çocuğumuza şiddet uyguladığını gördük. O an çok şaşırmıştım ve sordum. Ama o bunu kabul etmiyor. Sonunda polise haber vermek zorunda kaldım" dedi.

ŞİDDET UZUN SÜREDİR DEVAM EDİYORMUŞ

Bakıcının Filipinler'den geldiğini ve çocuk bakımı konusunda tecrübesi olduğunu dile getirdiğini söyleyen baba eylemin tek seferlik olduğunu düşündüğünü dile getirirken geriye dönük güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde küçük çcoukların sistematik olarak istismara maruz kaldığını fark etti.

"ONA ÇOK GÜVENİYORDUK"

Polisin olay yerine gelerek bakıcıyı tutuklamasına rağmen genç kadının olayı inkar ettiğini dile getiren baba, "İnkar etmeye devam etti. Daha sonra video kanıtlarını polise gönderdim. Daha sonra özür dileyen bir mesaj gönderdi. Umarım bakıcı tutan tüm aileler çok fazla dikkatli olur. Ona çok güveniyorduk. Bu nedenle istismar durumu uzun süre devam etme fırsatı buldu" diye konuştu.