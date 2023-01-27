HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 10 bin TL'ye kiraya verip... '10 bin euro zarar' Arkalarından binaya girince akılalmaz gerçek ortaya çıktı

10 bin TL'ye kiraya verip... '10 bin euro zarar' Arkalarından binaya girince akılalmaz gerçek ortaya çıktı

27.01.2023 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa'da yaşayan 2 gurbetçi ailenin başına gelenler akıllara durgunluk verdi. 2004'te Antalya'da yan yana daire satın alan gurbetçi aileler tatil için evlerine geldiklerinde neye uğradıklarını şaşırdı. Anahtarıyla eve giremeyen aile, dışarıda beklerken binaya giren bir çiftin arkasından binaya girince şok gerçek ortaya çıktı. Çiftin anahtarla kendi dairelerine girdiğini gören aile, evlerinin 10 bin TL'ye kiraya verildiğini öğrendi. Şikayetçi olan aileler 10 bin euro zararları olduğunu söyledi.

10 bin TL'ye kiraya verip... '10 bin euro zarar' Arkalarından binaya girince akılalmaz gerçek ortaya çıktı

Fransa'da yaşayan iki gurbetçi ailenin Türkiye'deki evlerine geldiklerinde yaşadıkları olay duyan herkesi şoke etti. Hem komşu hem de akraban olan çiftler Aslı (70)- İzzet Ög (76) ve Ahmet (63)- Gökçen Konuk (58), yaz aylarını geçirmek üzere Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Çamlık Caddesi'ndeki apartmanda yan yana birer daire alıp, döşedi. 21 Ocak Cumartesi günü Ahmet Konuk, Fransa'dan Antalya'ya gelip önce akrabasının evinde konakladı. Ardından da pazar sabahı valizini de alıp kendi evine gitti. Ancak birinci katta bulunan dairesine çıkan Konuk, anahtarıyla kapıyı açamadı. Sonrasında akrabasının getirdiği yedek anahtarla da kapıyı açamayan Konuk, apartmandan çıkıp bir süre dışarıda bekledi. Akıllara durgunluk veren gerçek ise bundan sonra anlaşıldı. Dışarıda beklerken bir çiftin binadan sonra döndüğünü gördü ve arkalarından binaya girdi. Çifti takip eden Konuk, çiftin anahtarla kendi dairesine girdiğine şahit oldu. Konuk, evin kendisine ait olduğu söyleyerek içeri nasıl girdiklerini sordu. Sonrasında da polisi arayıp şikayetçi oldu. İşte detaylar...

evlerine-tatile-gelen-gurbetci-ailelere-kiraci-soku_1056_dhaphoto1

YAN DAİREYİ SATIN ALAN AKRABASINA DA HABER VERDİ

Ahmet Konuk, kendileriyle 2004 yılında aynı apartmandan yan daireyi satın alan, Fransa'daki akrabasının evinin kapı göbeğini değiştirilip, kiraya verildiğini de öğrenince Aslı- İzzet Ög çiftini arayarak durumdan haberdar etti. Çift haberi alır almaz aynı gün uçakla Antalya'ya geldi. Ög çifti de polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

evlerine-tatile-gelen-gurbetci-ailelere-kiraci-soku_1056_dhaphoto3

10 BİN TL'YE KİRAYA VERMİŞ

Konuk'a ait dairede oturan O.V.E.'nin, evi kendisine kiraladığını söylediği H.D., şikayet üzerine polis merkezine getirildi. H.D.'nin, evi 10 bin TL'ye kiraya verip, sözleşme yaptığı öğrenildi.

evlerine-tatile-gelen-gurbetci-ailelere-kiraci-soku_1056_dhaphoto4

"YAZ AYLARINDA TATİLİMİZİ YAPIP GİDİYORDUK"

Fransa'da 1974 yılından beri yaşadığını, 2004'te akrabasıyla yan yana daire aldıklarını belirten Aslı Ög, “Burası ülkemiz, bir dairemiz olsun, diye burayı aldık. Yaz aylarında burada tatilimizi yapıp gidiyorduk. Yan tarafta oturan bizim gibi Fransa'da yaşayan akrabam tatil için evine geldiği zaman kapıyı açmak istediğinde içeri girememiş. Yakınlarını arayarak içeri giremediğini söylemiş ve akrabasında bulunan anahtarı istemiş. Akrabası geldiğinde ve kendisinde bulunan anahtarla da kapı açılmamış ve içeri girememişler. Benim de yakınlarımdan anahtarı istemişler onu da denemişler ama benim evimin kapısı da açılmamış. Evlerin kapı göbekleri değiştirildiği için girememişler" diye konuştu.

evlerine-tatile-gelen-gurbetci-ailelere-kiraci-soku_1056_dhaphoto5

"ŞOK İÇİNDEYİM"

Kapının kırılmadan sadece göbeği değiştirilerek içeri girildiğini söyleyen Ög, “Ben de haberi alır almaz eşimle Antalya'ya geldim ancak evime giremedim. Hemen polisi aradık ve çilingir çağrılarak kapı açıldı. Benim evimde çalıntı şeyler var. Kaç gün kaldıklarını bilmiyorum ama burada yatmışlar. Evden aile fotoğraflarım vardı onları göremedim. Ev eşyaları, terlik, ayakkabı vardı; onları da almışlar. Şok içindeyim. Böyle olayla ilk kez karşılaştım. Şikayetçi oldum" dedi.

evlerine-tatile-gelen-gurbetci-ailelere-kiraci-soku_1056_dhaphoto7

"BÖYLE BİR ŞEY OLACAĞINA İNANMAZDIK AMA YAŞADIK"

Hem Fransa'da hem Türkiye'de komşusu olan akrabasının eve geldiği zaman olayın ortaya çıktığını anlatan İzzet Ög, “Hem komşum hem de akrabam olan Ahmet Konuk Fransa'dan buraya gelince durum ortaya çıktı. Bize de telefon açtılar ve hemen Antalya'ya geldik. Maddi zararımız var, şoktayız. Burada kaldıkları için temizlik yapıyoruz. Böyle bir şey olacağına inanmazdık ama yaşadık" diye konuştu.

evlerine-tatile-gelen-gurbetci-ailelere-kiraci-soku_1056_dhaphoto8

"ANAHTARLA KAPIYI AÇAMADIM"

Fransa'da yaşadığını ve Antalya'da yazlık evi olduğunu söyleyen Ahmet Konuk ise “Anahtarla kapıyı açmak istedim ama başarılı olamadım. Göbek kısmına bakınca göbeğin değiştiğini gördüm. Daha sonra binadan 2 kişinin çıktığını gördüm. Bu kişiler bir süre sonra geri gelince ben de arkalarından binaya girdim. Benim evimin kapısını anahtarla açtı ve içeri girdi. Ben 'Ne yapıyorsunuz, siz kimsiniz? Burası benim evim' dedim. Sonrasında o kişi, bana 'Ahmet Konuk musun?' dedi ve ben şaşırdım. Benimle ilgili kişisel bilgilerimi söyledi. Daha sonra 'Ağabey gel sana durumu anlatayım' dedi. Ben 'Neyi anlatacaksınız? Burası benim evim' dedim ve polisi çağırdım. Evde oturanlara da ismi H.D. olan biri, evi kiraya vermiş. Polis ekipleri H.D.'yi de çağırıp ifadesini aldı" dedi.

evlerine-tatile-gelen-gurbetci-ailelere-kiraci-soku_1056_dhaphoto9

"EN AZ 10 BİN EURO ZARARIM VAR"

2 gündür evinin temizlik işleriyle uğraştığını belirten Konuk, “Evi berbat etmişler. Temizlemek için uğraşıyoruz. Polisteyken şikayetçi oldum. Bakalım, ne olacak? 2 gündür Antalya'dayım ve hala şoktayım. Yemek bile yemedim. Böyle bir problem nasıl olur? Evimde en az 10 bin euro zararım var. Evde ne var ne yok kırmışlar, zarar vermişler. Sigorta şirketini de aradım geldiler ve tutanak tuttular" diye konuştu. (DHA)

evlerine-tatile-gelen-gurbetci-ailelere-kiraci-soku_1056_dhaphoto10

'20 bin TL'nin altında yok' Yüksek kiradan sonra yeni tartışma sebebi! '20 bin TL'nin altında yok' Yüksek kiradan sonra yeni tartışma sebebi!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Binanın çatısına düştü! 3 kişi baygınlık geçirdiBinanın çatısına düştü! 3 kişi baygınlık geçirdi
Ekrem İmamoğlu'na konut teslim törenine katıldı! İşten çıkarıldığını öne süren kişi tepki gösterdi...Ekrem İmamoğlu'na konut teslim törenine katıldı! İşten çıkarıldığını öne süren kişi tepki gösterdi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal başlık!Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal başlık!
Anahtar Kelimeler:
antalya gurbetçi Kira

En Çok Okunan Haberler

EYT'lilere kötü haber! Tavan miktarı aşağıya çekildi

EYT'lilere kötü haber! Tavan miktarı aşağıya çekildi

Mahkemede 'Prestij Meselesi' kavgası! "Babamın kemiklerini sızlatan adam"

Mahkemede 'Prestij Meselesi' kavgası! "Babamın kemiklerini sızlatan adam"

Kredi çeken de var evini satan da! Kolay para kazanma hayalleri kabusları oldu

Kredi çeken de var evini satan da! Kolay para kazanma hayalleri kabusları oldu

Tüm Türkiye kavuşuyor! İşte İstanbul'un 'merhaba' diyeceği gün

Tüm Türkiye kavuşuyor! İşte İstanbul'un 'merhaba' diyeceği gün

6 yaşında evlendirilen H.K.G. Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Yeni gelişme, talebi kabul edildi

6 yaşında evlendirilen H.K.G. Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Yeni gelişme, talebi kabul edildi

Altılı masanın 11'inci toplantısı sona erdi! Ortak bildiri yayımlandı

Altılı masanın 11'inci toplantısı sona erdi! Ortak bildiri yayımlandı

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

"Güzel koku olmazsa olmazım!" diyenler buraya! 2023'ün en iyi erkek parfümlerini sizler için seçtik

"Güzel koku olmazsa olmazım!" diyenler buraya! 2023'ün en iyi erkek parfümlerini sizler için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.