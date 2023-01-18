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'20 bin TL'nin altında yok' Yüksek kiradan sonra yeni tartışma sebebi! Faturası ağır... Ev sahibi dava açabilir

18.01.2023 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ev sahibi ile kiracı anlaşmazlıkları, uzun süredir Türkiye'nin gündeminde. Yüksek kira artışları nedeniyle çıkan bu anlaşmazlıklarda yeni bir sorun baş göstermeye başladı. İstanbul merkezinde 20 bin TL'nin altında ev olmadığı ve taşınmanın faturası ağır olduğu için kiracıların, satılığa çıkarılan evleri göstermedikleri belirtildi. Kiracı evi göstermediği için internette ilanı olan bazı evlerin 6 aydır satılamadığı ve bir kez bile gösterilemediği aktarıldı. Ancak ortada dava ihtimali de var...

'20 bin TL'nin altında yok' Yüksek kiradan sonra yeni tartışma sebebi! Faturası ağır... Ev sahibi dava açabilir

Son dönemde kiracılarla ev sahiplerinin anlaşmazlıklarına sık sık şahit oluyoruz. Genellikle ev sahibinin yüksek kira artışı istediği, kiracının da kabul etmediği durumlarda çıkan bu anlaşmazlıklara bir yenisi daha eklendi. Bu kez de ev sahipleri, satmak istedikleri evlerindeki kiracıların evi yeni alacak kişilere göstermemesinden şikayetçi. Elbette bu durum, ev sahipleriyle birlikte yeni ev satın almak isteyenleri de mağdur ediyor. Öyle ki internetten bakılan çoğu satılık ev görülemezken bazı evlerin 6 aydır satılık olsa dahi bir kez bile ev alacaklara gösterilemediği aktarılıyor. Bunun gerekçesi olarak ise faturası çok ağır olan taşınma masrafları ve şehir merkezinde 20 bin TL'nin altında olmayan ev kiraları gösteriliyor. Peki, bu konuda kim haklı? Kiracılar dikkat! Ev sahipleri, tam da bu sebeple dava açabiliyor. İşte detaylar...

"HİÇBİR KİRACI EVİNİ GÖSTERMEK İSTEMİYOR"

ATV’de yer alan habere göre, emlak uzmanı Adnan Yeşiltaş “Bizler akşama kadar ev sahibi ve kiracı anlaşmazlığına, husumetlerine tanık oluyoruz” dedi. Aynı şekilde emlak uzmanı Şenay Araç Demir de “Hiçbir kiracı evini göstermek istemiyor” şeklinde konuştu.

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"6 AYDIR SATILIK BİR EV VAR, BİR KERE GÖSTEREMEDİK"

Ev sahibi ile kiracı, uzun süredir çeşitli nedenlerle olduğu gibi bir kez daha karşı karşıya geldi. Ama bu kez konu yüksek kira değil, dairesini satışa çıkaranların evlerini yeni alacak kişiye gösterememesi. Şenay Araç Demir konuyla ilgili, “6 aydır satılık bir evimiz var Sarıyer civarında. 6 aydan beri bir kere servis veremedik” ifadelerini kullandı.

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Özellikle büyük şehirlerde kira fiyatları oldukça yüksek seviyelerde seyrediyor. Kiracıların en büyük endişesi de ev satılırsa nereye taşınacakları konusu. Kira fiyatları fahiş oranda artarken işte bu sebeple bazı kiracılar oturdukları evleri başka bir kişiye göstermek istemiyor, süreci uzatmaya çalışıyor.

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"20 BİN TL'NİN ALTINDA YOK"

Yeşildağ “Kiracılar da burada haklı, ev sahipleri de haklı. Şehir merkezlerinde 20 bin liranın altında 2+1 yok” ifadelerini kullandı.

BÜYÜK BİR FATURAYLA KARŞI KARŞIYA KALIYORLAR

Son dönemde kira fiyatlarının tırmanışa geçmesi, evini satmak isteyenleri de olumsuz etkiledi. Çünkü taşınma işine kalkışanlar, ev bulması, nakliyesi, taşınması derken büyük bir faturayla karşı karşıya kalıyor. Bu yüzden de kimse oturduğu evden çıkmak istemiyor.

Mikrofon uzatılan bir kiracı da “Malum kiralık ev bulmak zor. Hemen çıkamayacağımızı söyledim” dedi.

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İNTERNETTE SATILIK EV İLANI ÇOK, AMA GÖRMEK ZOR

İnternette çok sayıda satılık ev ilanı görülüyor ve o ev ilanları internet üzerinden detaylı bir şekilde incelenebiliyor. Ancak iş evi gözle görmeye gelince değişiyor. Son dönemde o satılık evlere bakmak zor bir hal aldı. Çünkü o evlerde oturan çoğu kiracı evi göstermek istemiyor.

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Haberde Sarıyer’deki satılık bir evi görmek için telefon açıldığında “Önce kiracıyla görüşmemiz gerekiyor. Ama kiracı da randevu oluşturmuyor şu anda. Göstermiyor şu anda evi. Daire yaklaşık 4-5 aydır satılık” yanıtı alındı.

Şenay Araç Demir kiracıların ev görme taleplerine genellikle “Bugün müsait değilim, hafta sonu müsait değilim” şeklinde yanıt verdiğini söyledi.

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"GERÇEKLİĞİNE İNANMIYORLAR"

Yeşildağ ise “Kiracılar bu satışların gerçekliğine inanmıyorlar.” dedi.

Uzayıp giden pek çok örneğin olduğu bu mevcut tabloda, ev almak isteyenler artan kiralar yüzünden satılık almak istedikleri çoğu evi de göremiyor.

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EV SAHİPLERİ DAVA AÇABİLİR

Öte yandan haberde kiracının evi göstermekle yükümlü olduğu, ev sahiplerinin bu konuyla ilgili dava açabileceği aktarıldı.

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