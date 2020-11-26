10 hastadan 8’i kadın! Yaygın ağrı ve hassasiyet ile ortaya çıkıyor

Hastaların yüzde 70’inde stresle birlikte şikayetlerinin arttığını belirten uzmanlar, fibriyomiyalji sendromuna çeşitli psikiyatrik rahatsızlıkların da eşlik ettiğini belirtiyor. Üç aydan fazla devam eden yaygın ağrılar fibromiyalji habercisi olabilir KADINLARDA DAHA ÇOK GÖRÜLÜYOR Dr. Dilek Sarıkaya, fibromiyalji sendromunun kronik, yaygın kas iskelet sistemi ağrısı ile birlikte belirli bir uyuşma, karıncalanma, yorgunluk, uyku bozukluğu, simetrik dağılım gösteren ağrılı hassas noktalarla sık karşılaşılan bir hastalık olduğunu belirtterek “Fibromiyalji sendromu, ırk ayrımı yapmaksızın her yaş ve cinsiyette görülmekle beraber sıklıkla kadınları etkiliyor. Her 10 hastadan 8 veya 9’unu kadınlar oluşturmaktadır. Fibromiyaljinin toplumdaki yaygınlığı yüzde 2-8 arasında ve bu yaygınlık oranları yaşla beraber artış gösteriyor” diye konuştu. BU FAKTÖRLER FİBROMİYALJİYE YOL AÇIYOR Fibromiyalji sendromunu ortaya çıkaran etkenleri belirlemek amacıyla 50 yıldan fazladır çok sayıda araştırma yapıldığını belirten Dr. Dilek Sarıkaya “Son yıllarda da bu çalışmaların sayısında ciddi bir artış görülüyor. Ancak maalesef henüz tam olarak etiyolojisi anlaşılamadı. Daha önceden geçirilmiş çeşitli enfeksiyon hastalıkları, genetik aile öyküsü, fiziksel ya da duygusal travma gibi bir stres kaynağı, kişinin kendine yönelik yüksek beklenti düzeyinin olması, iş odaklı yaşam, mükemmeliyetçilik, gevşeyememe ve hayattan zevk alamama, duygulanımsal ve kişiler arası çatışmaları inkâr etme, öfke ve düşmanlık duygularıyla başa çıkamama, bağımlılık ve bakım gereksinimi gibi çocuksu ihtiyaçlar, fiziksel ya da duygusal travma yaşanmış olması fibromiyaljiye yol açıp belirtilerin kötüye gitmesine neden olabiliyor” diye konuştu.

YAYGIN AĞRI VE HASSİYET ÖNEMLİ KRİTER Dr. Dilek Sarıkaya, fibromiyaljide sıklıkla tetik noktalar veya hassas noktalar olarak adlandırılan vücut alanları bulunduğunu söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu noktalar hafif basınç uygulamakla bile ağrıya neden olabilen 18 farklı alanı içerir. Tetik noktalarının neden olduğu ağrı, vücudun birçok bölgesini etkileyen, tutarlı künt bir ağrı olarak tanımlanabilir. Yaygın ağrı ve hassasiyet varsa kişiye fibromiyalji tanısı konur. Tetik noktaları başın arkası, omuz üstleri, üst göğüs, kalçalar, dizler ve dirseklerdir. Ancak bu tetik noktaları artık tanı için odak değil. Bunun yerine, 3 aydan fazla bir süredir devam eden yaygın ağrı varsa ve ağrıyı açıklayabilecek teşhis edilebilir bir tıbbi durum yoksa fibromiyalji tanısı konulabiliyor. Fibromiyaljide tetik noktalarda ağrı dışında başka belirtiler de görülebiliyor. Bu belirtiler yorgunluk, uyku problemleri, uzun süre uykuya rağmen dinlenmiş hissetmemek ve yataktan kalkmakta zorlanmak, baş ağrısı, depresif ruh hali, kaygı, odaklanmada ve dikkat vermede zorluk, alt karın bölgesinde ağrı, nefes almada zorlanma, kulaklarda çınlama, egzersize karşı dirençsizlik ve çabuk yorulma şeklinde görülebilir.”