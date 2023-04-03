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10 ilde anlaşıldı, CHP ve İYİ Parti uzlaştı! Son sözü Kılıçdaroğlu söyleyecek: 'Kapalı zarf' detayı...

03.04.2023 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakı en fazla sayıda milletvekili çıkarıp Meclis'te çoğunluğu sağlayabilmek adına yeni adımlar atıyor. CHP ve İYİ Parti arasında 10 il belirlendi, anlaşma sağlandı. Ortak liste için başka illerde de uzlaşılması seçeneği masada. Milletvekili listelerinde CHP'de son sözü Kemal Kılıçdaroğlu söyleyecek. İttifakın diğer yanında ise Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun ortaya attığı 'ittifak içinde ittifak' formülüyle ilgili çalışmalar sürüyor.

10 ilde anlaşıldı, CHP ve İYİ Parti uzlaştı! Son sözü Kılıçdaroğlu söyleyecek: 'Kapalı zarf' detayı...

İttifaklarda en yüksek sayıda vekili bulmak için mesai sürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İYİ Parti, 10'dan fazla il için tek listede anlaştı! Bazı illerde seçime İYİ Parti listesiyle, bazı illerde ise seçime CHP listeleriyle girilecek. Bu 10 il, 20 şehre de çıkılabilir. CHP'de il ve ilçe teşkilatlarının görüşü alındı.

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SON SÖZ CHP LİDERİNDE

HaberTürk'ten Fevzi Çakır'ın aktardığına göre; teşkilatlardan gelen sonuçlar kapalı zarf üzerinden Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'ya iletilecek. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, son kararı verecek.

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İTTİFAK İÇİNDE İTTİFAK HAZIRLIĞI

Gelecek Partisi ve Saadet Partisi arasındaki görüşmeler devam ediyor. Yüzde 7'nin üzerine çıkmak için mücadele edecekler. Bu üç partinin bazı illerde tek listeyle seçime girebileceği konuşuluyor.

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Milletvekili CHP

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