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'İnce ince yol alır gidersiniz' diyerek çok sert çıktı! Cemal Enginyurt'dan Muharrem İnce'ye çağrı

03.04.2023 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakı ortaklarından Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'yle ilgili gündem aratan açıklamalarda bulundu. "İnce ince yol alır gidersiniz" diyen Enginyurt, İnce ve onu destekleyenlere çağrıda bulundu.

'İnce ince yol alır gidersiniz' diyerek çok sert çıktı! Cemal Enginyurt'dan Muharrem İnce'ye çağrı

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere 40 gün kalırken, muhalefet cephesinde oy bölme tartışmaları devam ediyor. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adayı olmasının kesinleşmesinin ardından, ilk turda seçimi kazanma hesapları yapan özellikle Millet İttfiakı cephesinden açıklamalar peş peşe geliyor. İnce'nin son günlerde Millet İttifakı aleyhinde yaptığı açıklamalara tepki gösteren muhalefet, oyların bölünmesinden endişe duyuyor.

CEMAL ENGİNYURT'TAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Sözcü TV'de katıldığı canlı yayından önemli açıklamalarda bulundan Millet İttifakı ortaklarından Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, Muharrem İnce için çok sert ifadeler kullandı.

Enginyurt, "Adayınız İnce'dir. Oy verebilirsiniz, ince ince yol alır gidersiniz. Bizim hiç bir sözümüz yok. Ama Recep Tayyip Erdoğan'a söylemediğiniz sözleri, hakaretleri dönüp Millet İttifakı'na etmeyin" ifadelerini kullanarak bir çağrıda bulundu.

Enginyurt'un açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

"MUHARREM İNCE'YE VE ONU DESTEKLEYENLERE BİR ÇAĞRIM VAR"

"Kim nereye aday olmuş bir önemi yok. Ne adaylar gördü bu memleket. 2018 yılında 100 bin imza toplayıp aday olan Doğu Perinçek, seçimlerde 90 bin oy aldı. Herkes istediğini yapabilir herkes istediği yere aday olabilir ancak benim Muharrem İnce'ye ve onu destekleyenlere bir çağrım var.

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"İNCE İNCE YOL ALIR GİDERSİNİZ"

Adayınız İnce'dir. Oy verebilirsiniz, ince ince yol alır gidersiniz. Bizim hiç bir sözümüz yok. Ama Recep Tayyip Erdoğan'a söylemediğiniz sözleri, hakaretleri dönüp Millet İttifakı'na etmeyin. Nedir bu derdiniz Millet İttifakı'yla Kemal Kılıçdaroğlu'yla. Her gün söylediğiniz bütün ağır sözler Millet İttifakı'na ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik. Hayırdır kardeşim, ülkeyi 21 yıldır Kılıçdaroğlu mu yönetiyor?

"OMURGALI OLUN"

Bu CHP 40 yıldır iktidar olmamış. Delikanlıca onurluca yapacağınız şudur. 'Millet İttifakı'nı da istemiyoruz deyin' anlarız ama Erdoğan'dan bahsederken de biraz dik olun. Omurgalı olun. Söyleyin doğruları."

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seçim Cemal Enginyurt Muharrem İnce

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