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Seccade üzerindeki fotoğrafı çok konuşulmuştu! Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni bir görüntüsü daha ortaya çıktı

02.04.2023 23:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccade üzerinde durduğu fotoğraf gündem olmuştu. Kılıçdaroğlu, söz konusu fotoğraf sonrası açıklamada bulunarak, "Yerdeki seccadeyi görmedim. O kare üzerinden operasyon yapıyorlar. Böyle iftiralardan, operasyonlardan siz samimi Müslümanlara sığınıyorum." ifadelerini kullanmıştı. Son olarak Kılıçdaroğlu'nun seccade üzerinde olduğu görülen yeni bir fotoğrafı daha ortaya çıktı. İşte haberin detayları...

Seccade üzerindeki fotoğrafı çok konuşulmuştu! Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni bir görüntüsü daha ortaya çıktı

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir iftar programı sonrası seccade üzerindeyken çekilen fotoğrafı gündem olmuştu. O güne ait yeni bir fotoğraf daha ortaya çıktı.

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Kılıçdaroğlu'nun, CHP İstanbul 2'nci bölge milletvekili aday adayı Ali Acar ile olan bir fotoğrafında da seccade üzerinde olduğu görüldü.

FFF

KILIÇDAROĞLU'NDAN SECCADE AÇIKLAMASI

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, önceki gün Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına katılmış ve iftar sonrası 'seccadeli' fotoğrafla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, "Yerdeki seccadeyi görmedim. O kare üzerinden operasyon yapıyorlar. Açıkça söyleyeyim. Ben onların operasyonunu umursamam. Ben samimi olarak üzgünüm, bunu ifade edeyim. Böyle iftiralardan, operasyonlardan siz samimi Müslümanlara sığınıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama! 'Samimi Müslümanlara sığınıyorum' Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama! 'Samimi Müslümanlara sığınıyorum'

ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da tepki gelmişti.

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki! "Bunlar Pensilvanya'dan alıyor talimatı" Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki! "Bunlar Pensilvanya'dan alıyor talimatı"

Erdoğan, İstanbul Bağcılar'daki toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada 14 Mayıs seçimlerini anımsatarak, "Bu 40 günde birileri seccadelerin üstüne ayakkabılarla basabilir. Çünkü bunlar Pensilvanya'dan alıyorlar talimatı." şeklinde konuşmuştu.

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