Seccade üzerindeki fotoğrafı çok konuşulmuştu! Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni bir görüntüsü daha ortaya çıktı

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir iftar programı sonrası seccade üzerindeyken çekilen fotoğrafı gündem olmuştu. O güne ait yeni bir fotoğraf daha ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu'nun, CHP İstanbul 2'nci bölge milletvekili aday adayı Ali Acar ile olan bir fotoğrafında da seccade üzerinde olduğu görüldü.

KILIÇDAROĞLU'NDAN SECCADE AÇIKLAMASI

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, önceki gün Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına katılmış ve iftar sonrası 'seccadeli' fotoğrafla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, "Yerdeki seccadeyi görmedim. O kare üzerinden operasyon yapıyorlar. Açıkça söyleyeyim. Ben onların operasyonunu umursamam. Ben samimi olarak üzgünüm, bunu ifade edeyim. Böyle iftiralardan, operasyonlardan siz samimi Müslümanlara sığınıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da tepki gelmişti.

Erdoğan, İstanbul Bağcılar'daki toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada 14 Mayıs seçimlerini anımsatarak, "Bu 40 günde birileri seccadelerin üstüne ayakkabılarla basabilir. Çünkü bunlar Pensilvanya'dan alıyorlar talimatı." şeklinde konuşmuştu.