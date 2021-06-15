10 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren baba, cezaevinde intihar etti

Olay, 8 Mart akşamı, merkez Karatay ilçesi Büyük Sinan Mahallesi Kalemkar İlyas Sokak'taki sitede meydana geldi. Apartman görevlisi İsmail Kılınçer, eşi Rabia Kılınçer’i (31) pazara gönderdikten sonra oğlu Hüseyin Kılınçer’i yere yatırıp, bacaklarının arasına alarak, elleriyle boğdu. Evden çıkıp, kapıyı kilitleyen Kılınçer, polisi arayarak, "Ben birini öldürdüm" diye ihbarda bulundu. Bunun üzerine eve gelen polis ekipleri, cansız bedeniyle karşılaştığı Hüseyin Kılınçer’in, İsmail Kılınçer’in oğlu olduğunu belirledi. Hüseyin Kılınçer’in cansız bedeni, otopsi için Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Hüseyin Kılınçer'in cenazesi, otopsinin ardından teslim alınıp, götürüldüğü Ilgın'ın Çiğil Mahallesi'ndeki Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"OĞLUMDAN ÖZÜR DİLEYEREK, SARILDIM VE ÖPTÜM"

Gözaltına alınan İsmail Kılınçer, emniyetteki ifadesinde, ''Oğlumu karşıma alarak, onu öldüreceğimi anlattım. Cinayeti 2 haftadır planlıyordum. Olaydan önce eşimi bilerek pazar alışverişine gönderdim. Oğlumdan özür dileyerek, sarıldım ve öptüm. Hüseyin de 'Babacığım, ben de özür dilerim' diyerek beni öptü. Öptükten sonra benim öldürdüğümü görmesin, diye ve ben de onun gözlerinin içine bakamayacağım için yüzünü üstündeki kıyafetin kapüşonuyla kapattım. Borçlarım vardı. Kendimi öldüremedim, canıma kıyamadım'' dedi.