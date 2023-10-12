10 yıl boyunca sayısız estetik operasyon geçirdi! Sonunda tanınmaz hale geldi... Polisler pasaportuna inanmadı, sorguya çekti

Geçtiğimiz 10 yıl boyunca, Lancashire merkezli güzellik uzmanı, hayalindeki görünümü elde etmesine yardımcı olmak için kozmetik ayarlamalar ve benzeri işlemlerden geçti. Yakın zamanda TikTok'tan yaptığı paylaşımda Prophet, yeni görünümünün yurt dışına her çıkışında zorluk yarattığını söyledi. Pasaportundaki halini gösteren Prophet, hayranlarını şaşkına çevirirken başından geçen ilginç bir olaydan söz etmeyi ihmal etmedi.

"BU ÇOK ENDİŞE VERİCİYDİ"

Pasaportunu yenilemek zorunda kaldığını dile getiren Prophet, "Sınır kontrolü sırasında bir odaya götürüldüm ve 1 saat boyunca sorguya çekildi. Açıkçası bu çok endişe vericiydi. Başımda 6 polis devamlı olarak sorular soruyordu. Ülkeme geri döndüğümde resme bakarak, 'Bu sana hiç benzemiyor. Bu yüzden sürekli olarak sorguya alınırsın. Bunu değiştirmek zorundasın' dediler. Ben de pasaportumu süresi dolmadan yeniledim" dedi.

Prophet'in paylaşımı kısa sürde 200 binden fazla izlenmeye ulaştı ve sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü duruma yorum yapmayı ihmal etmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Süper modele geçiş yapmışsın" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Hepimiz için umut var" yorumunu ekledi.