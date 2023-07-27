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    4. Kendisini gerçek bir Barbie olarak tanımlıyor! O kadar çok estetik ameliyat oldu ki... “Plastik olmak harika”

    Kendisini gerçek bir Barbie olarak tanımlıyor! O kadar çok estetik ameliyat oldu ki... “Plastik olmak harika”

    27.07.2023 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Birleşik Krallık’ta yaşayan Alicia Amira, geçirdiği estetik ameliyatlar sayesinde sosyal medyada ün kazanmayı başardı. Estetik ameliyatlarının çokluğu nedeniyle sayısını unuttuğunu dile getiren fenomen isim şimdi yeni bir prosedür için bıçak altına yatmaya hazırlanıyor. Estetik ameliyatlarının sayısını artıracağını belirten isim, “Plastik olmak harika” dedi.

    Aşırı estetik ameliyatları sayesinde sosyal medyada ünlenmeyi başaran Alicia Amira, vücut değiştirme hayallerinin peşinden gitmek için İngiltere’ye taşındı. Gerçek bir Barbie olduğunu ve kadınsallığı sembolize ettiğini dile getiren Amira, tüm olumsuz yorumlara rağmen yeni bir göğüs büyütme ameliyatı için hazırlık yapıyor. Plastik görüntüsüyle mutlu olduğunu dile getiren Amira, “En büyük hayalim sahte ve kusursuz bir görünüme kavuşmaktı. Kendimi çok seviyorum” dedi.

    “YAŞLANDIKÇA DAHA DA GÜZEL OLACAĞIM”

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    Hayatının ilerleyen dönemleri için de estetik ameliyatı fikirlerinin olduğunu dile getiren Amira, “Estetik ameliyat olmaktan asla vazgeçmeyeceğim. Sürekli bir evrim içindeyim ve yaşlandıkça daha da güzel olacağım.Estetik cerrahiyi seviyorum ve kendimin mükemmel plastik versiyonuna dönüşmeyi seviyorum” diye konuştu.

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    Anahtar Kelimeler:
    estetik cerrahi barbie

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