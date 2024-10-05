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10 yıl boyunca yatağının altında 34 kg ağırlığındaki inciyi sakladı! Gerçek değerinin farkında bile değildi: 100 milyon doların üzerinde...

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
05.10.2024 10:41
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Filipinler'de yaşayan bir adam balık tutmaya gittiği sırada 30 cm genişliğinde, 67 cm uzunluğunda ve tam 34 kg ağırlığında devasa bir inci buldu. Bulduğu inciyi ise tam 10 yıl boyunca yatağının altında sakladı. Eğer incinin gerçek bir istiridyeden çıktığı doğrulanırsa değerinin 100 milyon doların üzerinde olması bekleniyor.

10 yıl boyunca yatağının altında 34 kg ağırlığındaki inciyi sakladı! Gerçek değerinin farkında bile değildi: 100 milyon doların üzerinde...

MYNET|DIŞ HABERLER Palawan News'e göre, Puerto Princesa'lı bir balıkçı 10 yıl önce tam 34 kg ağırlığındaki bir ince buldu. Yerel haber ajansı, adamın teknesinin çapasının dev bir istiridyeye takılması sonucu bulduğunu söyledi. Adam inciyi evinde getirdikten sonra onu yatağının altında saklamaya karar verdi ve 10 yıl boyunca çıkartmadı. Eyaletin başka bir yerine taşınırken ise inciyi Aileen Cynthia Maggay-Amurao adındaki akrabasına verdi.

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Turizm görevlisi olarak çalışan Aileen Cynthia Maggay-Amurao The Guardian'a yaptığı açıklamada, incinin değerinin anlaşılabilmesi için artık uzmanlara başvurduğunu açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkçı Filipinler
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