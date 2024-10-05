10 yıl boyunca yatağının altında 34 kg ağırlığındaki inciyi sakladı! Gerçek değerinin farkında bile değildi: 100 milyon doların üzerinde...

MYNET|DIŞ HABERLER Palawan News'e göre, Puerto Princesa'lı bir balıkçı 10 yıl önce tam 34 kg ağırlığındaki bir ince buldu. Yerel haber ajansı, adamın teknesinin çapasının dev bir istiridyeye takılması sonucu bulduğunu söyledi. Adam inciyi evinde getirdikten sonra onu yatağının altında saklamaya karar verdi ve 10 yıl boyunca çıkartmadı. Eyaletin başka bir yerine taşınırken ise inciyi Aileen Cynthia Maggay-Amurao adındaki akrabasına verdi.

Turizm görevlisi olarak çalışan Aileen Cynthia Maggay-Amurao The Guardian'a yaptığı açıklamada, incinin değerinin anlaşılabilmesi için artık uzmanlara başvurduğunu açıkladı.