10 yıllık evliliği tek celsede bitti! Fatih Terim'in kızı Buse Terim o soruya kayıtsız kalmadı! Özel hayatını açık açık anlattı

MYNET- Teknik direktör Fatih Terim ile Fulya Terim'in küçük kızları Buse Terim, 2014 yılında iş insanı Volkan Bahçekapılı ile nikah masasına oturdu. Ünlü çift ilk çocukları Nil'i 2016’da, ikinci kızları Naz'ı ise 2018 yılında kucaklarına aldı.

Evlilikleri ile örnek gösterilen çiftlerden biri olan Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı'nın 10 yıllık evliliği mart ayında tek celsede bitti.

Terim boşanmanın ardından sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

ÖZEL HAYAT SORUSUNU YANITSIZ BIRAKMADI

Buse Terim son olarak sosyal medyada takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Bir kişi Terim'e 'Tabii ki özel hayatınızı merak ediyor herkes' diye sordu.

'KENDİMİ YENİDEN KEŞFEDİYORUM...'

Ünlü isim bu soruyu yanıtsız bırakmadı ve 'İyiyim. İyi olmamam için de bir sebep yok. En önemlisi sağlığım yerinde, çocuklarım dostlarım, ailem yanımda. Bir süreçten geçtim ve hayata yeniden başladıö. Unuttuğum şeyleri yeniden yapmaya başladım, yapmadığım veya keşfetmeyin ertelediğim şeyleri yapıyorum. En önemlisi artık daha çok ben demeyi öğrendiğim bir dönemdeyim. Kendimi yeniden keşfediyorum da diyebiliriz. İçimde unuttuğum enerjimi, hayat ışığımı yeniden kazandım. Bu yüzden de iyiyim ve mutluyum' ifadelerini kullandı.