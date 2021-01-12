100 bin TL'lik sipariş gerçek mi? Hadise sonunda isyan etti!

Son dönemde oyuncu Kaan Yıldırım ile yaşadığı ilişkiyle gündemde olan Hadise, hakkında çıkan, "Yurt dışından 100 bin TL değerinde elbise sipariş etti" haberlerine yanıt verdi.

İddiaların gerçek dışı olduğunu belirten ünlü şarkıcı yaptığı açıklamada tepkisini dile getirdi.

Hadise "Hiç almadığım kıyafetlerin, hiç harcamadığım paraların haberlerini bugüne kadar birçok kez okudum. Bu tarz masa başında yapılmış ve gerçeği yansıtmayan haberlere normalde cevap vermem ancak pandemi nedeni ile milyonlarca insan ciddi bir şekilde ekonomik zorluk yaşarken böyle gerçek dışı haberlerle yaratılan algı beni gerçekten rahatsız ediyor ve üzüyor. Umarım güzel günler yakındır. Herkese sevgilerimle..." diyerek isyan etti.



