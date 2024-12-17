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  4. 100'den fazla estetik operasyon geçirdi! Kaburgasını bile aldırdı... Milyonlarca lira harcadı: "Öz sevgime yaptığım bir yatırım"

100'den fazla estetik operasyon geçirdi! Kaburgasını bile aldırdı... Milyonlarca lira harcadı: "Öz sevgime yaptığım bir yatırım"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
17.12.2024 12:36
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41 yaşındaki Jessica Alves, 100'den fazla estetik operasyon geçirdikten sonra sosyal medyanın viral isimlerinden biri haline gelmişti. Son olarak burun estetiği ameliyatına bağlı olarak sepsise yakalandığını ve neredeyse burnunu kaybetmek üzerine olduğunu ifade eden Alves, "Öz sevgime yaptığım bir yatırım. Bundan asla vazgeçmeyeceğim" dedi.

100'den fazla estetik operasyon geçirdi! Kaburgasını bile aldırdı... Milyonlarca lira harcadı: "Öz sevgime yaptığım bir yatırım"

Big Brother realite şovunun yıldızı Jessica Alves, yıllar içinde 1 milyon sterlin (44.403.610 TL) harcadığı 100'den fazla estetik operasyonun sonrasında sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Estetik bağımlılığı bulunmadığını ve estetik operasyonları sadece mutluluğuna, öz sevgisine ve yaşam tarzına bir yatırım olarak gördüğünü ifade eden Alves, ameliyat olmaktan asla vazgeçmeyeceğini söyledi.

"HİÇBİR DOKTOR DOKUNMUYOR"

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Kalça ve göğüs implantları, yüz gerdirme, 12 burun estetiği ameliyatı geçiren Alves, belini inceltmek için dört kaburgasını aldırmıştı. Doğum adı Rodrigo Alves olan 39 yaşındaki Brezilyalı fenomen, cinsiyet değiştirerek kadın olmaya karar verdi ve Rodrigo adını bırakarak Jessica ismini aldı.

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Yaptığı en büyük hatanın beş yıl önce burun estetiği yaptırmak için İran'a gittiğinde olduğunu söyleyen Alves, "Doktor bana muhteşem, kusursuz bir burun verdi. Ama iki hafta sonra burnum kızardı, sepsis geçirdim , neredeyse burnumu kaybediyordum. Şimdi dünyadaki tüm doktorlar beni reddediyor. Hiçbir doktor burnuma dokunmuyor. Düşebileceğinden korkuyorlar" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya estetik
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