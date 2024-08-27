102'nci yaş gününü paraşütten atlayarak kutladı! Uzun yaşamın sırrını sordular: "Elbette şans ama..."

İngiltere'nin Suffolk bölgesinde yaşayan 100 yaşını aşkın Manette Baillie isimli kadın 102'nci yaş gününü kimsenin aklına gelmeyecek bir şekilde kutladı.

Eskiden bir paraşütçüyle evli olduğunu dile getiren yaşlı kadın II. Dünya Savaşı sırasında Mısır'da Kadınlar Kraliyet Donanması Hizmeti'nde (WRENS) görev yapmıştı.

Hatta 100. yaş gününde Silverstone yarış pistinde 130 mil hızla bir Ferrari yarış arabası sürerek kutlamıştı.

Paraşütten atlamanın kendisi için yepyeni bir heyecan olduğunu dile getiren Baillie, "Kapı açıldığında yapabileceğim veya söyleyebileceğim hiçbir şey olmadığını düşündüm. Sadece atladım. Gözlerimi sımsıkı kapattım ve sadece kendimi boşluğa bıraktım. Çok hızlı bir şekilde seyahat ediyormuşuz gibiydi" diye konuştu.