108 milyon doların yanlış kişilere gitmesi engellendi

No More Ransom portalı (www.nomoreransom.org) fidye yazılımlarına karşı mücadele etmek amacıyla 2016 yılında kuruldu. Üç yıl içinde, 188 ülkeden gelen ziyaretçilerle fidye yazılımı mağdurlarının en önemli adresi haline geldi. Bu kısa süre içerisinde 3 milyondan fazla bireysel ziyaretçi kaydedildi. 150'den fazla iş ortağıyla yürütülen işbirlikleri sayesinde, fidye yazılımlarının arka plandaki suç modeli bu girişimin hayata geçmesiyle ağır bir darbe aldı ve 108 milyon dolarlık gelirin yanlış kişilerin cebine girmesine engel oldu.

No More Ransom kurbanlara umut oluyor

Europol Avrupa Siber Suç Merkezi Başkanı (EC3) Steven Wilson yaptığı açıklamada: "Fidye yazılımına yakından baktığımızda, bir cihaza saniyeler içerisinde ne kadar kolay bulaşabileceğini görüyoruz. Yanlış bir tıklama ile veritabanları, resimler ve tüm hatıralar sonsuza dek yok olabilir. No More Ransom kurbanlara umut ve gerçek bir fırsat penceresi sunmasının yanı sıra, siber suçlulara da net bir mesaj veriyor: uluslararası toplum ortak bir amaç için bir araya geliyor ve operasyonel başarılar faillere adalet getirmeye devam edecek" dedi.

Dijital hayatınızı yedekleyin

ESET Türkiye Teknik Müdürü Erkan Tuğral alınacak temel önlemleri gelen her epostaya güvenmemek, gelen her eklentiyi açmamak, karşımıza çıkan her linke dikkatsizce tıklamamak, sistemleri güncel tutmak ve kendini kanıtlamış bir güvenlik çözümü kullanmak olarak sıraladı. Ancak bunların tamamı %100 güvenlik sağlayamayabilir. İşte bu durumda düzenli bir şekilde alınmış ve fidye yazılımın ulaşamayacağı bir yerde saklanan yedekler hayat kurtarıcı olacak ve kullanıcıları binlerce dolar fidye ödemekten kurtracaktır diye ekledi.

En büyük siber tehditlerden biri

Fidye yazılımları, işletmelerin ve tüketicilerin karşı karşıya olduğu en büyük siber tehditlerden biri haline geldi. Gelişmeler tehdidin büyümeye ve adapte olmaya devam ettiğini gösteriyor.