108 milyon doların yanlış kişilere gitmesi engellendi

No More Ransom portalı (www.nomoreransom.org) fidye yazılımlarına karşı mücadele etmek amacıyla 2016 yılında kuruldu. Üç yıl içinde, 188 ülkeden gelen ziyaretçilerle fidye yazılımı mağdurlarının en önemli adresi haline geldi. Bu kısa süre içerisinde 3 milyondan fazla bireysel ziyaretçi kaydedildi. 150'den fazla iş ortağıyla yürütülen işbirlikleri sayesinde, fidye yazılımlarının arka plandaki suç modeli bu girişimin hayata geçmesiyle ağır bir darbe aldı ve 108 milyon dolarlık gelirin yanlış kişilerin cebine girmesine engel oldu.

Başlangıçta İngilizce olarak yayınlanan portal, aynı zamanda 35 dilde de kullanılabiliyor. İngilizce, Korece, Flemenkçe, Rusça ve Portekizce ilk 5 dil olarak sıralanıyor; bunları takip eden Fransızca, Çince, Almanca, İspanyolca ve İtalyanca ise tehditin küresel niteliğini ortaya koyuyor.

2019 yılında eklenen 14 yeni araçla birlikte portal şu anda 109 farklı türdeki fidye yazılım enfeksiyonunu deşifre edebiliyor ve bu sayı aylık dönemlerle hızla artış gösteriyor. Geçen yılın en agresif fidye yazılımı saldırıları olan GandCrab'e yönelik çabalar bu başarıyı özetliyor. Şubat 2018'deki ilk GandCrab aracı yayınlandığından beri neredeyse 40.000 kişi dosyalarını başarıyla deşifre ederek yaklaşık 50 milyon dolar tutarında fidye ödemesi yapmaktan kurtuldu.