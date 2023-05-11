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  4. 11 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı? Camdaki Kız, Gülcemal, Yüz Yıllık Mucize, Survivor gecenin birincisi kim oldu?

11 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı? Camdaki Kız, Gülcemal, Yüz Yıllık Mucize, Survivor gecenin birincisi kim oldu?

11.05.2023 22:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11 Mayıs reyting sonuçları araştırılıyor. Birincilik mücadelesi veren dizilerin izleyicileri, sonuçları yakından takip ediyor. Bu akşam Camdaki Kız, Gülcemal, Yüz Yıllık Mucize ve Survivor gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, 11 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı? Camdaki Kız, Gülcemal, Yüz Yıllık Mucize, Survivor gecenin birincisi kim oldu?

11 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı? Camdaki Kız, Gülcemal, Yüz Yıllık Mucize, Survivor gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 11 Mayıs Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Camdaki Kız, Gülcemal, Yüz Yıllık Mucize ve Survivor gibi yapımların kaç reyring aldığı merak ediliyor. İşte 11 Mayıs Perşembe gününün reyting sonuçları...

11 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

11 Mayıs Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

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GEÇEN HAFTANIN (4 MAYIS) REYTİNG SONUÇLARI

Total'de 1.sırada Kanal D’de izleyiciyle buluşan “Camdaki Kız”, 2. sırada Atv’de yayınlanan “Aldatmak”, 3.sırada “Atv Ana Haber” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Camdaki Kız”, 2.sırada “Aldatmak”, 3.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” yer aldı.

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