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11 yaşındaki çocuk ailesine söylemeye korktu, öğretmenine anlattıkları mide bulandıran olayı ortaya çıkardı!

18.02.2022 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da yanında çalıştırdığı akrabasının 11 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunan 58 yaşındaki Müslüm Işık hakim karşısına çıktı. Ağır ceza mahkemesinde yargılanmasına karar verilen Işık, kendisine iftira atıldığını iddia ederek, "Bu çocukları 3-4 yaşından beri bilirim. Çocuğum gibidirler'' derken, duruşmada E.K.'nin okuduğu okulda müdür yardımcısı olan Alev Ateş tanık olarak dinlendi. Ateş, "E.K. ile yaptığım konuşmada bana, Müslüm Işık'ın özel bölgelerine dokunduğunu söyledi'' dedi.

11 yaşındaki çocuk ailesine söylemeye korktu, öğretmenine anlattıkları mide bulandıran olayı ortaya çıkardı!

Şanlıurfa'dan 3 yıl önce Manavgat'a giden Müslüm Işık, önce Karakaya, ardından Örenşehir Mahallesi'ne yerleşti. Burada bahçe kiralayarak çilek yetiştirmeye başlayan Müslüm Işık, kendisiyle birlikte gelen K. ailesini de 'kız kardeşim, eniştem ve yeğenim' diyerek yakınlarına tanıttı. Kiraladıkları arazide çilek yetiştiriciliği yapan Müslüm Işık, 'eniştem' diye tanıttığı A.K.'yi bahçedeki barakada gece bekçisi olarak görevlendirdi. Müslüm Işık birlikte kaldıkları evde çiftin kızları E.K.'yi (11) istismar etmeye başladı. E.K., Örenşehir Mahallesi'ndeki tanıdığına yaşadıklarını anlattı. Örenşehir Mahallesi'nin muhtarı ve okul müdürünün de olaydan haberdar olmasıyla jandarmaya bilgi verildi. İhbarla jandarma ekipleri, 5 Ocak'ta Işık'ı gözaltına aldı.

'SENİ, KOCANI VE KIZINI ÖLDÜRÜRÜM' DİYORDU'

Antalya Çocuk İzlem Merkezi'nde uzmanlar eşliğinde E.K.'nin ifadesi alındı. Çocuğun, yaşadıklarını ayrıntılı şekilde anlattığı belirtildi. Anne S.K. de jandarmaya verdiği ifadede, Müslüm Işık'ın kendisine de tehditle 4-5 yıldır cinsel saldırıda bulunduğunu ama kimseye söyleyemediğini öne sürerek "Müslüm Işık, sürekli beni, kocamı ve kızımı dövüyordu. Bana bir bankadan kredi çektirdi. Krediyi de ödemedi, banka şimdi beni icraya verdi. Ne yapacağım bilmiyorum" dedi. Gözaltına alınan Müslüm Işık, Manavgat Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

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Işık hakkında 'sarkıntılık suretiyle cinsel istismar' suçundan iddianame hazırlandı. İddianamenin kabul edilmesinin ardından olayla ilgili ilk duruşma, Manavgat 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

'BANA İFTİRA ATIYORLAR'

Duruşmaya sanık Müslüm Işık tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı, salonda taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu. Mağdur E.K.'nin ailesi, duruşmaya katılmadı. Işık, savunmasında, E.K.'nın annesi S.K.'nin, babasının dayısının kızı olduğunu belirterek, kendisine iftira atıldığını iddia etti.

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''ÇOCUĞUM GİBİDİRLER''

Hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyleyen Işık, "Bu çocukları 3-4 yaşından beri bilirim. Çocuğum gibidirler. Manavgat'a geldiğimizde iki katlı bir ev tuttuk. Aşağı katta onlar, yukarı katta ben oturuyordum. Daha sonra ev sahibi ile aramızda anlaşmazlık çıkınca, yeni eve taşındık. Üst katını da kiraladığımızı sanıyorduk ancak başkasına aitmiş. Bizi ev sahibi kandırmış. Bu nedenle aynı evde yaşamaya başladık. Ev üç odalıdır. Evin bir odasında ben kalırım, diğer odasında çocuklarla anne ve babaları kalır. Hiçbir zaman çocuklarla aynı odada kalmadım. E.'nın annesinin gönül ilişkisini yakaladığım için böyle iftira ediyorlar" diye konuştu.

Hakimin soruşturma safhasında gönül ilişkisinden bahsetmediğini hatırlatmasının ardından sanık Işık, "Soruşturma aşamasında ortaya çıkmasın diye bana neden iftira ettiklerini söylemedim. Şimdi bu aşamaya geldiği için S.'nin ilişkisi olduğunu söylemek istedim. Bana hem zorla kredi çektirdiğim, hem 4 yıl önce kendisine tecavüz ettiğim, hem de çocuğa böyle bir şey yaptığıma dair birçok iftira etti" dedi.

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MÜDÜR YARDIMCISI TANIK OLARAK DİNLENDİ

Duruşmada E.K.'nin okuduğu okulda müdür yardımcısı olan Alev Ateş tanık olarak dinlendi. Ateş, mahkemede verdiği ifadede, "E.K. ile yaptığım konuşmada bana, Karakaya Mahallesi’ndeki evlerinde kendisi küçükken sanığın bacaklarına dokunduğunu, küçük olduğu için bunun ne anlama geldiğini anlayamadığını, büyüdükçe bu dokunmaların ne anlama geldiğini anlamaya başladığını, yeni evlerine geldiklerinde de Müslüm Işık'ın artık özel bölgelerine de dokunmaya başladığını anlattı.

AİLESİNE ANLATMAYA KORKTU

Bu durumdan çok rahatsız olduğunu, sanığın aynı evde boş oda olmasına rağmen bazen kendisiyle aynı odada uyuduğunu, ailesine anlatmaya korktuğunu söyledi. Biz çocuğun anlatmış olduğu bu ifadeleri tutanağa geçirerek kolluğa bildirdik" dedi.

SAVCININ TALEBİ KABUL EDİLDİ

Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, 'sarkıntılık suretiyle cinsel istismar'dan iddianame hazırlanarak asliye ceza mahkemesine gönderilmiş olmasına rağmen delillere göre davanın ağır ceza mahkemesinde görülmesi gerektiğini belirtti. Savcı, görevsizlik kararı verilerek, dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesini istedi. Mahkeme, davada suç tanımının yapılması için dosyanın nöbetçi ağır ceza mahkemesine gönderilmesini kararlaştırdı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya cinsel istismar
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