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  4. 11 yıl boyunca içinde unutulan iğne ve iplikle yaşadı! “Çok büyük acılar hissettim”

11 yıl boyunca içinde unutulan iğne ve iplikle yaşadı! “Çok büyük acılar hissettim”

26.04.2023 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kolombiya’da yaşayan Maria Aderlinda Forero isimli bir kadın MRI taraması sırasında vücudunda bir iplik ve iğne olduğunu fark ettiğinde büyük bir şaşkınlık yaşadı. Kolombiyalı 39 yaşındaki kadın 11 yıl boyunca iğne ve iplikle yaşamanın kendisine derin acılar hissettirdiğini söyledi. Yıllar boyunca ağrı çekmesinin nedenini bir iğne ve iplik olduğunu öğrenen Forero şaşkınlığını gizleyemedi.

11 yıl boyunca içinde unutulan iğne ve iplikle yaşadı! “Çok büyük acılar hissettim”

11 yıl boyunca vücudunda şiddetli ağrılar hissettiğini dile getiren Maria Anderlinda Forero sonunda hastaneye giderek bu olayın kaynağını öğrenmek istedi. Yapılan MRI testinde 39 yaşındaki kadının vücudunda unutulan bir iğne ve ipliğin olduğunu öğrendi.

AMELİYAT SIRASINDA UNUTULDUĞU İDDİA EDİLDİ

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Dördüncü doğumu sırasında Forero, bir daha hamile kalmamak için ekstra bir prosedürle fallop tüplerini bağlattı. 2012 yılında geçirdiği ameliyatta iğne ve ipliğin içinde unutulduğunu iddia eden kadın tüp bağlama prosedüründen sadece birkaç gün sonra şiddetli ağrılar yaşamaya başladığını söyledi.

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Medellin şehrinin yakınlarındaki San Isidro köyünde yaşayan Maria yıllar boyunca çektiği ağrıların kimi zaman çok şiddetlenerek uyutmadığını ve hareket dahi etmesini zorlaştırdığını ifade etti.

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İngilizceye çevrilen haftalık Kolombiya dergisi Semana ile yaptığı bir röportajda Forero, “Birkaç gün sonra ağrımlarım başladı. Bir türlü durmadılar. Her hastaneye gittiğimde bana sadece ağrı kesici verdiler. Çok büyük acılar hissettim. 11 yıl sonra yapılan MRI testinde ameliyat sırasında bir iğne ve iplik bırakıldığı söylendi. İnanamadım” dedi.

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Kolombiya ameliyat iğne

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