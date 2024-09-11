12 bin TL'ye aldığı saat meğer milyonlukmuş... Gerçek değerini öğrenince baygınlık geçirdi yetmedi küfür etti: "Başına talih kuşu konmuş"

Antiques Roadshow isimli programa konuk olan David isimli Vietnam gazisi bir adam yıllar öncesinde 353 dolara (yaklaşık 12 bin TL) satın aldığı bir saatini satmak istedi. Koleksiyonerlerin gözdesi olarka nitelendirilecek derece kondisyonu iyi durumda olan saati gören müzayade yetkilisi bir süre duruma inanamadı.

Saatin değerinin adamın satın aldığı fiyatın çok üzerinde olduğunu belirten yetkili, "İçerisinde Oyster yazıyor. Bunu kısa süre ürettiler. Buna Mark 2 kadran diyoruz. bu model son derece nadirdir. Böyle bir saatin açık artırma değeri 400 bin dolardır." dedi.

Saatin üzerinde herhangi bir aşınma ya da yıpranma olmadığını belirten yetkili, "Saatin üstünde hiç bir aşınma yok. Üzerinde orijinal folyo ve etiket bulunuyor ve dökümanları eksiksiz. Bugünkü müzayedede saatiniz 500-700 bin dolar arası eder." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

O anlara sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı. Sosyal medya kullanıcılarının bazıları görüntülerin kurgu olduğunu iddia ederek, "Kötü oyunculuk performansı" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Başına talih kuşu konmuş" yorumunu yaptı.