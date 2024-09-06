Geline özel bir şov hazırlayan damat bu detayı hesaplayamadı! Gelinin yüzüne tekme atınca işler kontrolden çıktı... O anlar gündem yarattı

Sosyal medyadan paylaşılan bir düğün görüntüsü herkesi şaşırtmaya yetti. Görüntülerde damat Ginuwine'nin Pony şarkısı eşliğinde neşeli bir şekilde geline özel hazırladığı dans performansını sergilerken bacaklarından birini onun vücudunun üzerine koymaya çalıştı. Ancak müziğin ritmine kendisini çok fazla kaptıran damat gelinin yüzüne tekme attı.

Gelin daha sonra paylaştığı videoda, "İyi görünüyorum ama başım zonkluyordu ve banyoya gidip biraz ağladım" ifadelerini kullandı.

O anlara sosyal medyadan yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kesinlikle çok fena kızardım" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Damat düğünü mahvetti" yorumunu ekledi.