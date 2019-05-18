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12 oyun daha Game Pass’e veda ediyor

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TEKNOLOJİ  | 18.05.2019 10:41 | Son Güncelleme

Microsoft’un bu nesildeki en büyük başarısı dijital servisleri oldu diyebiliriz. Xbox Live Gold ve Xbox Game Pass, yeni nesil konsollarda çok daha kapsamlı bir şekilde karşımıza çıkacaktır. En azından oyun severlerin beklentisi bu yönde diyebiliriz.

12 oyun daha Game Pass’e veda ediyor

Bilindiği üzere Game Pass, aylık belli bir üyelik bedeli karşılığında mevcut kütüphanede yer alan tüm oyunlara sınırsız erişim hakkı veren bir sistem. Genel olarak bu kütüphanede yer alan yapımlar 1 – 2 senelik oyunlardan oluşuyor. Elbette arada yeni çıkan oyunlar da kütüphaneye eklenmiyor değil. Örneğin kısa süre önce Shadow of the Tomb Raider’ın Game Pass’e eklenmesi, oyuncuları heyecanlandırmıştı.

İşin kötü yanı ise sisteme eklenen oyunların belli bir süre sonra listeden çıkarılıyor olması. Yani bu oyunu sonra oynarım diye bekletmeniz pek de mantıklı değil. Çünkü sonra oynamak için beklettiğiniz yapım, daha siz oynamadan Game Pass havuzundan çıkartılabilir.

Kısa süre önce 6 oyun Xbox Game Pass kütüphanesine veda etmişti. Microsoft geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada 12 oyunun daha Game Pass kütüphanesinden çıkartılacağını belirtti. İşte kütüphaneden çıkarılacak olan 12 oyun.

Xbox One

D4: Dark Dreams Don’t Die
DmC: Devil May Cry: Definitive Edition
JumpJet Rex
Knight Squad
Laser League
Layers of Fear
Saints Row IV: Re-Elected
Shantae and the Pirate’s Curse
Super Mega Baseball: Extra Innings
Super Time Force
Xbox 360
LEGO Star Wars: The Complete Saga
Xbox Original
STAR WARS – Knights of the Old Republic

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Anahtar Kelimeler:
Game Pass xbox

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