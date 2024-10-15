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  4. 12 yaşındaki öğrencisine diğer öğrencilerin gözü önünde cinsel tacizde bulundu! İlk vukuatı da değilmiş...

12 yaşındaki öğrencisine diğer öğrencilerin gözü önünde cinsel tacizde bulundu! İlk vukuatı da değilmiş...

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
15.10.2024 12:32
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33 yaşındaki Anna Marie Crocker isimli bir öğretmen geçtiğimiz yılın kış ayında evinde birkaç öğrencisini davet ederek bir pijama partisi düzenledi. Partide Crocker'in diğer öğrencilerinin gözü önünde ismi açıklanmayan 12 yaşındaki öğrencisinde cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi. Olaya ilişkin polis soruşturması derinleştirildi.

12 yaşındaki öğrencisine diğer öğrencilerin gözü önünde cinsel tacizde bulundu! İlk vukuatı da değilmiş...

MYNET|DIŞ HABERLER 33 yaşındaki Anna Marie Crocker isimli bir öğretmen Wisconsin eyaletine bağlı Silver Lake kentindeki bir ilkokulda görev yapıyordu. Geçtiğimiz kış mevsiminde öğrencilerini evine davet ederek bir pijama partisi yapan öğretmen, diğer çocukların zorla izlediği bir pijama partisinde 12 yaşındaki öğrencisini taciz etmekle suçlandı.

Şu anda 13 yaşında olan mağdur öğrenci, Crocker'ın evine pijama partisi için davet edildiğini söyledi. Crocker'ın onu uyandırdığı, pantolonunu çıkardığı ve cinsel saldırıda bulunduğu sırada bodrumda uyuduğunu iddia etti. Diğer öğrencilerin olayı görmesine rağmen sakladığını da söyledi.

BAŞKA BİR ÖĞRENCİ DE SUÇLADI

Savcılar ayrıca 14 yaşında başka bir çocuğun Crocker'ın kendisine uygunsuz davrandığını ve ikilinin Snapchat'te cinsel içerikli sohbetler ve resimler paylaştığını iddia ettiğini belirtti. Aynı öğrencinin Crocker'ın Ağustos ayında bir otoparkta kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiğini de söyledi.

Crocker, birinci derece çocuk cinsel saldırısı (13 yaş altı), çocuk pornografisi bulundurma ve bir çocuğun cinsel istismarı (filme çekme) ile suçlanıyor. Mahkeme kayıtları, Kenosha İlçe Hapishanesinde 500.000 dolarlık kefaletle tutulduğunu ortaya koydu.

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