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  4. 12 yaşındaki öğrencisini taciz eden öğretmeninin 14 yaşındaki öğrencisiyle uygunsuz mesajlaşmaları ortaya çıktı! Onu kimse durduramıyor: Müstehcen videolar göndermiş

12 yaşındaki öğrencisini taciz eden öğretmeninin 14 yaşındaki öğrencisiyle uygunsuz mesajlaşmaları ortaya çıktı! Onu kimse durduramıyor: Müstehcen videolar göndermiş

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
05.11.2024 10:11
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Anna Marie Crocker isimli bir öğretmen kendi evinde çocuğu için düzenlediği pijama partisi sırasında 12 yaşındaki bir öğrenciyi taciz ettiği iddia ederek yargılanmıştı. Öğretmeninin bir de 14 yaşındaki öğrenciyle uygunsuz bir şekilde mesajlaştığı ortaya çıktı. Öğretmeninin öğrencisine kendisini tahmin ederken çekilen bir videosunu gönderdiği ifade edildi.

12 yaşındaki öğrencisini taciz eden öğretmeninin 14 yaşındaki öğrencisiyle uygunsuz mesajlaşmaları ortaya çıktı! Onu kimse durduramıyor: Müstehcen videolar göndermiş

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Winconsin bölgesindeki bir ilkokulda çalışan Anna Marie Crocker, 12 yaşındaki bir öğrencisini kendi evinde taciz ettikten sonra geçen ay bir çocuğa birinci derece cinsel saldırı suçlamasıyla itham edildi. Yargılanan 33 yaşındaki öğretmenin 14 yaşındaki bir başka öğrencisine kendisini tahmin ederken çektiği uygunsuz videoları gönderdiği ortaya çıktı.

İDDİALAR KAN DONDURDU

Wisconsin Eyalet Mahkemesi'nde yapılan bir suç duyurusuna göre, Crocker'ın 2023/2024 kışında 12 yaşındaki öğrencisini kendi evinde yaptığı pijama partisi sırasında taciz ettiği ve Ağustos ayında çocuk pornografisi videoları çektiği ve Eylül ayında cinsel organlarını bir çocuğa gösterdiği iddia ediliyor.

SUÇMALARI KABUL ETTİ

İddialar Crocker'in görev yaptığı ilkokulda okuyan eski bir öğrenci tarafından yapıldı. Crocker, 14 yaşındaki öğrencisiyle uygunsuz bir şekilde mesajlaştığını ve görüntüleri kendi bilgisayarına kaydettiğini itiraf etti.

Crocker, Kenosha County Hapishanesinde 500.000 dolarlık bir kefaletle tutuluyor. 22 Kasım'da ilk kez mahkemeye çıkması bekleniyor ve tüm suçlamalardan suçlu bulunursa 60 yıla kadar hapis cezası alabilir.

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