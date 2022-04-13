13 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonucu sorgula

Şans Topu çekilişi her hafta çarşamba ve pazar günleri çekiliyor. Çekilişin sonuçları merakla takip ediliyor. Şanslı sayıların sahipleri ödüllerini alıyor. Peki 13 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama linki...

13 NİSAN ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

13 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Şans Topu çekiliş sonuçları, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sans-topu-sonuclari' adresinden sorgulanabilir. Söz konusu adreste eski sonuçlara da ulaşabilirsiniz. Şans Topu çekilişi 20.30'da başlıyor.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alıyor. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretleniyor. Şans Topu oyununda bir veya birden fazla kolon da oynanabiliyor. Tek kolon ücreti ise 2 TL'dir.



