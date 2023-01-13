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  4. 13 Ocak 2023 reyting sonuçları açıklandı mı? Ateş Kuşları, Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti reyting sıralaması!

13 Ocak 2023 reyting sonuçları açıklandı mı? Ateş Kuşları, Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti reyting sıralaması!

13.01.2023 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

13 Ocak 2023 reyting sonuçları merak ediliyor. Bu akşam Atv'de Ateş Kuşları, Star Tv'de Yalı Çapkını, Show Tv'de Kızılcık Şerbeti, Fox Tv'de İyilik ve Tv8'de MasterChef Türkiye yapımları ekrana gelecek. Peki, en çok izlenen yapım hangisi? Zirvenin sahibi kim? İşte tüm detaylar...

13 Ocak 2023 reyting sonuçları açıklandı mı? Ateş Kuşları, Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti reyting sıralaması!

Güncel reyting sonuçları merak ediliyor. Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarını göre zirvenin sahibi belli oluyor. Peki, 13 Ocak 2023 reyting sonuçları açıklandı mı? Ateş Kuşları, Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti reyting sıralaması nasıl? İşte tüm merak edilenler...

13 OCAK 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

13 Ocak 2023 reyting sonuçları yarın saat 10:00'da açıklanacak. Güncel reyting sonuçları belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

REYTİNG

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

Total’de birinci sırada Yalı Çapkını, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada ise Esra Erol’da programı yer aldı.

AB’de ilk sırada Yalı Çapkını, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada ise Kızılcık Şerbeti yer aldı.

20+ABC1’de ilk sırada Yalı Çapkını, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.


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Reyting sonuçları ele

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