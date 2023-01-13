Güncel reyting sonuçları merak ediliyor. Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarını göre zirvenin sahibi belli oluyor. Peki, 13 Ocak 2023 reyting sonuçları açıklandı mı? Ateş Kuşları, Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti reyting sıralaması nasıl? İşte tüm merak edilenler...

13 OCAK 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

13 Ocak 2023 reyting sonuçları yarın saat 10:00'da açıklanacak. Güncel reyting sonuçları belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

Total’de birinci sırada Yalı Çapkını, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada ise Esra Erol’da programı yer aldı.

AB’de ilk sırada Yalı Çapkını, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada ise Kızılcık Şerbeti yer aldı.

20+ABC1’de ilk sırada Yalı Çapkını, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.



