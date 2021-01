16.16 saat anlamı nedir, ne anlama gelir? İşte analizi!

Saatlerin sadece köşede duran, evinizi ya da kombininizi tamamlayan bir aksesuar olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Zamansız bir çağ elbette ki düşünülemez. Zaman her şeyin başlangıcını ve bitişini ifade eder. Bu nedenle önemlidir. Ancak akrep ve yelkovan içerisinde bulunduran saatler gün içerisinde birbirine kavuşur. Bu kavuşma çift saat anlamı olarak adlandırılır.

Hayatımızın akışını her zaman planlayarak yönlendirmemiz söz konusu değildir. Çünkü hayatın içinde her zaman ön görülemez sürprizler baş gösterir. Bu sürprizlere tam alışmaya başlamışken yerine yenileri gelir. Zaman bu döngünün içindeki en kıymetli hazinedir. Zaman çoğunlukla yenilikleri içerisinde barındırır ancak unutulmamalıdır ki olumsuz tarafları da azımsanmayacak derecede fazladır. Bu belirsizlik belki de hayatı daha değerli kılan noktaları oluşturur. Çünkü saatler zamanın ötesinde aslında evrenden gelen işaretleri barındırır. “Olur mu canım öyle şey?” dediğinizi duyar gibiyiz. Eğer saat anlamlarının abartılı olduğunu düşünüyorsanız sizi küçük bir oyuna davet ediyoruz.

Zamanın ön görülemez ilerleyişi saat oyununun doğmasına neden olmuştur. Sizleri biraz da olsa eğlendirecek çift saat anlamı oyunu temelde insanoğlunun gelecek merakından ortaya çıkmıştır. Her eğlencenin altında bir gerçeklik payı olduğunu da unutmadan bazen saat ritüelini evrenin gönderdiği bir mesaj olduğunu düşünebilirsiniz. Kimi zaman kısmının altını mutlaka çiziyoruz. Çünkü bu oyuna güvenerek adım atmak bazı durumlarda mantıklı olmayabilir. Bu oyundan biraz bahsetmemizi ister misiniz?

Çift gelen rakamları "Gördük ama ne oldu" diyorsanız sabırsızlanmayın. Çünkü bunun sizin için özel bir anlamı var. Üstelik her saat diliminin ayrı bir anlamı olduğunu söylesek? Mutlaka şaşırırsınız. Özellikle çift saat anlamları bazen aşk hayatınızla ilgili ipuçlarını bile verebilir. İşte en sık rastlanan 16.16 saat anlamını sizler için derledik. Hazırsanız başlıyoruz...

Kişisel gelişim kitaplarında da anlatıldığı gibi zaman geçmiş, şu an ve gelecek döngüsü içerisinde ilerler. Bizler ise yalnızca şu anımıza sahibiz. Geçmiş, geri getiremeyeceğimiz kadar uzak; gelecek ise sonunu bilmediğimiz bir maceradır. Elimizde sadece şu anımız olduğuna göre bunu çok iyi bir şekilde değerlendirmeliyiz. Gün içinde sık sık zamana bakmamızın nedeni de budur. Anı yakalamak ve tadını çıkartmak... İşte tam bu noktada saat ritüeli devreye girer. Tesadüf eseri saate baktığınızda çift gelen (birbirinin aynısı) rakamları görme ihtimaliniz bir hayli yüksektir.

Saat anlamı oyununu oynamak için tek ihtiyacınız olan analog ya da dijital fark etmeksizin bir saattir. Bir de tamamen tesadüf eseri saate bakmanız gerekiyor. Bütün hissiyatınız ile saate baktığınızda ekranda 16.16’yı görüyorsanız bu oyunu oynamaya hazırsınız demektir. Ancak bu oyunun en basit kuralı hile yapmamaktır. Örneğin saati gördüğünüzde 16.15 ise ve 1 dakika sonra 16.16 olduğunu hesaplayarak yeniden bakarsanız oyunun tüm sistemi alt üst olur. Peki tesadüf eseri saatinize baktığınızda 16.16'a denk geldiğinizde ne olacak? Bu neyi ifade ediyor? Merakınızı perçimlemeyi başardıysak sırada 16.16 saat anlamı var.

16.16 saatini gördüyseniz bu aklınızdaki ya da kalbinizdeki kişinin çevresine sürekli sizden bahsediyor. Arkadaş ortamının en önemli konusunu siz oluşturuyorsunuz. Sizi arkadaşlarına nasıl anlattığına dair içinizde şüpheleriniz varsa gönlünüzü ferah tutabilirsiniz. Sevdiğin kişi, senin doğru insan olduğundan emin ve arkadaşlarına da senden güzel sözlerle bahsediyor.

Bu saat dilimin bir yansıması olarak Kule (The Tower) kartı eşlik eder. Bu kart geçmişiniz, bugününüz ve geleceğiniz hakkında bazı mesajlar verir. Bu mesaj aslında net ve kesin bir uyarıdır. Hayatınızda beklenmedik ve büyük bir sorun ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Aslında bir şeyin bir sonu olduğunu gösterir. Hayatınızı bu dönemi, sizin bazı alanlardaki bitişleri ve yeni başlangıçları gösterir. Her an bir eylem içerisine girebilirsiniz. Kule kartı üzüntü, hayal kırıklığı, kandırılmışlık hisleri negatif görünse de geleceğiniz de işinize yaracak ve sizi daha fazlasından koruyacak ufak deneyimler olacak pozitif gelişmelerdir.