16.16 saat anlamı nedir, ne anlama gelir? İşte analizi!

Hayatımızın akışını her zaman planlayarak yönlendirmemiz söz konusu değildir. Çünkü hayatın içinde her zaman ön görülemez sürprizler baş gösterir. Bu sürprizlere tam alışmaya başlamışken yerine yenileri gelir. Zaman bu döngünün içindeki en kıymetli hazinedir. Zaman çoğunlukla yenilikleri içerisinde barındırır ancak unutulmamalıdır ki olumsuz tarafları da azımsanmayacak derecede fazladır. Bu belirsizlik belki de hayatı daha değerli kılan noktaları oluşturur. Çünkü saatler zamanın ötesinde aslında evrenden gelen işaretleri barındırır. “Olur mu canım öyle şey?” dediğinizi duyar gibiyiz. Eğer saat anlamlarının abartılı olduğunu düşünüyorsanız sizi küçük bir oyuna davet ediyoruz. Saatlerin sadece köşede duran, evinizi ya da kombininizi tamamlayan bir aksesuar olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Zamansız bir çağ elbette ki düşünülemez. Zaman her şeyin başlangıcını ve bitişini ifade eder. Bu nedenle önemlidir. Ancak akrep ve yelkovan içerisinde bulunduran saatler gün içerisinde birbirine kavuşur. Bu kavuşma çift saat anlamı olarak adlandırılır.

Kişisel gelişim kitaplarında da anlatıldığı gibi zaman geçmiş, şu an ve gelecek döngüsü içerisinde ilerler. Bizler ise yalnızca şu anımıza sahibiz. Geçmiş, geri getiremeyeceğimiz kadar uzak; gelecek ise sonunu bilmediğimiz bir maceradır. Elimizde sadece şu anımız olduğuna göre bunu çok iyi bir şekilde değerlendirmeliyiz. Gün içinde sık sık zamana bakmamızın nedeni de budur. Anı yakalamak ve tadını çıkartmak... İşte tam bu noktada saat ritüeli devreye girer. Tesadüf eseri saate baktığınızda çift gelen (birbirinin aynısı) rakamları görme ihtimaliniz bir hayli yüksektir. Çift gelen rakamları "Gördük ama ne oldu" diyorsanız sabırsızlanmayın. Çünkü bunun sizin için özel bir anlamı var. Üstelik her saat diliminin ayrı bir anlamı olduğunu söylesek? Mutlaka şaşırırsınız. Özellikle çift saat anlamları bazen aşk hayatınızla ilgili ipuçlarını bile verebilir. İşte en sık rastlanan 16.16 saat anlamını sizler için derledik. Hazırsanız başlıyoruz... 16.16 SAAT ANLAMI NEDİR, NE ANLAMA GELİR? Zamanın ön görülemez ilerleyişi saat oyununun doğmasına neden olmuştur. Sizleri biraz da olsa eğlendirecek çift saat anlamı oyunu temelde insanoğlunun gelecek merakından ortaya çıkmıştır. Her eğlencenin altında bir gerçeklik payı olduğunu da unutmadan bazen saat ritüelini evrenin gönderdiği bir mesaj olduğunu düşünebilirsiniz. Kimi zaman kısmının altını mutlaka çiziyoruz. Çünkü bu oyuna güvenerek adım atmak bazı durumlarda mantıklı olmayabilir. Bu oyundan biraz bahsetmemizi ister misiniz?