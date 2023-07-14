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  4. 15 milyon TL borç ödemişti... Serdar Ortaç gelen ödeme emrine isyan etti! "Ödemiyorum lan!"

15 milyon TL borç ödemişti... Serdar Ortaç gelen ödeme emrine isyan etti! "Ödemiyorum lan!"

14.07.2023 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serdar Ortaç son günlerde evinden yaptığı canlı yayınlarla dikkat çekiyor. Yakınlarını derbeder haliyle korkutan ünlü şarkıcı son olarak yayın sırasında gelen ödeme emrine isyan ederken 'Bir bu eksikti, ödemiyorum lan' dedi.

Sık sık maddi sıkıntılarından bahseden ve borçları nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Serdar Ortaç son olarak toparlanmaya başlamıştı.

"15 milyon TL borç ödedim, çok şükür sıfırlandım. Şimdi kendime çalışma zamanı. İnşallah parayı bu defa tutarım" sözleriyle geçen yıl dikkat çeken Serdar Ortaç son dönemde açtığı yayınlarla adından söz ettiriyor.

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Sosyal medyada yaptığı canlı yayınlar ile sık sık gündeme gelen Serdar Ortaç son yayınlarından birisinde gelen ödeme emrine isyan etti.

BELGEYE BAKIP İSYAN ETTİ

Yayın sırasında eline geçen belgeye bakarak bunun bir ödeme emri olduğunu söyleyen şarkıcı tepkisiyle gündem oldu.

Ortaç şimdi gelen ödeme emrine isyan ederken 'Bir bu eksikti, ödemiyorum lan' dedi.

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Serdar Ortaç ünlü şarkıcı

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