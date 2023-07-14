Zeynep Bastık tatil pozlarını paylaştı! Yine o detaya yorum yağdı

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, evinde Roman konseptli parti düzenleyerek yeni yaşını kutlamıştı. Doğum gününden sonra Ali Can Ayyıldız ile kucak pozu gündeme gelen Bastık tatile çıktı.

Zeynep Bastık ayağının tozuyla tatil pozlarını da paylaştı. Şarkıcı daha önce de beyaz iç çamaşırlı pozlarıyla Ekşi Sözlük'te gündeme gelmişti.

"Ben tatildeyim beni aramayın ararsam da açmayın" notuyla beyaz bikinili pozlarını paylaşan Bastık'ın ayaklarına yine yorum yağdı.

Zeynep Bastık'a gelen yorumlardan bazıları şöyleydi: