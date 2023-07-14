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  4. Zeynep Bastık tatil pozlarını paylaştı! Yine o detaya yorum yağdı

Zeynep Bastık tatil pozlarını paylaştı! Yine o detaya yorum yağdı

14.07.2023 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boşanma haberini kucak pozuyla paylaşan Zeynep Bastık yeni aşkını da kucak pozuyla duyurdu. Ali Can Ayyıldız ile aşk yaşadığını duyurmasıyla gündeme gelen şarkıcı tatile çıktı. Tatilden pozlarını paylaşan Zeynep Bastık yine ayaklarına gelen yorumlarla adından söz ettirdi.

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, evinde Roman konseptli parti düzenleyerek yeni yaşını kutlamıştı. Doğum gününden sonra Ali Can Ayyıldız ile kucak pozu gündeme gelen Bastık tatile çıktı.

Zeynep Bastık ayağının tozuyla tatil pozlarını da paylaştı. Şarkıcı daha önce de beyaz iç çamaşırlı pozlarıyla Ekşi Sözlük'te gündeme gelmişti.

"Ben tatildeyim beni aramayın ararsam da açmayın" notuyla beyaz bikinili pozlarını paylaşan Bastık'ın ayaklarına yine yorum yağdı.

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Zeynep Bastık'a gelen yorumlardan bazıları şöyleydi:

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  • Ayakların güzelliği
  • Ayaklarımı konuşmayın deyip ayak koyuyorsun
  • Bir de diyor ya ayaklarımı sevmiyorum
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