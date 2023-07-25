15 yaşındaki öğrencisiyle bir tarlada cinsel ilişkiye giren öğretmen suçüstü yakalanmıştı! Yeni işine böyle başladı

15 yaşındaki öğrencisiyle bir tarlada cinsel ilişkiye girerken yakalanan öğretmen Kandice Barber tutuklanmıştı. 37 yaşındaki üç çocuk annesi 2021 yılında 6 yıl 2 aylık hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak cezaevinden tahliye edilen Barber’in Batı Londradaki Hounslow bölgesindeki bir şantiyede güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ortaya çıktı. Barber şimdi güvenlik geçişlerini kontrol etmekten sorumlu.

TOPLUMA YENİDEN KAZANDIRMA UYGULAMASI

Adalet Bakanlığı'nın Geçici Lisansla Serbest Bırakma programının bir parçası olarak suçluların yeniden topluma kazandırılması için yüksek güvenlik önlemleri kapsamında yeniden çalışmalarına izin veriliyor.

Barber yeni işinde mutlu olduğunu dile getirerek eski eşi Daniel ise,yeni kız arkadaşı Charlotte Smith ve çocuklarıyla birlikte hayatına devam ediyor.