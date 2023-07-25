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    4. 15 yaşındaki öğrencisiyle bir tarlada cinsel ilişkiye giren öğretmen suçüstü yakalanmıştı! Yeni işine böyle başladı

    15 yaşındaki öğrencisiyle bir tarlada cinsel ilişkiye giren öğretmen suçüstü yakalanmıştı! Yeni işine böyle başladı

    25.07.2023 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    İsmi açıklanmayan 15 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan bir öğretmen geçici olarak cezaevinden tahliye edildi. Hapishaneden çıktıktan sonra Kandice Barber isimli eski öğretmen bir şantiyede güvenlik görevlisi olarak işe başladı.

    15 yaşındaki öğrencisiyle bir tarlada cinsel ilişkiye girerken yakalanan öğretmen Kandice Barber tutuklanmıştı. 37 yaşındaki üç çocuk annesi 2021 yılında 6 yıl 2 aylık hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak cezaevinden tahliye edilen Barber’in Batı Londradaki Hounslow bölgesindeki bir şantiyede güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ortaya çıktı. Barber şimdi güvenlik geçişlerini kontrol etmekten sorumlu.

    TOPLUMA YENİDEN KAZANDIRMA UYGULAMASI

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    Adalet Bakanlığı'nın Geçici Lisansla Serbest Bırakma programının bir parçası olarak suçluların yeniden topluma kazandırılması için yüksek güvenlik önlemleri kapsamında yeniden çalışmalarına izin veriliyor.

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    Barber yeni işinde mutlu olduğunu dile getirerek eski eşi Daniel ise,yeni kız arkadaşı Charlotte Smith ve çocuklarıyla birlikte hayatına devam ediyor.

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