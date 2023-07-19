Okulda skandal! Öğretmen ve 15 yaşındaki öğrencisinin ilişkisi ifşa edildi... Müstehcen mesajlar ve fotoğraflar her şeyi anlattı

42 yaşındaki Stephanie Neipling isimli bir öğretmenin 15 yaşındaki ismi açıklanmayan öğrencisiyle yaşadığı ilişki ifşa edildi. Amerika Birleşik Devletleri’nin Arkansas eyaletinde yaşanan skandalı öğretmen ve öğrencinin mesajları ispatladı. Neipling, öğrencisine çıplak fotoğraflarını gönderdiğini ve cinsel içerikli mesajlar attığını polise verdiği ifadesinde kabul etti.
Dördüncü derece cinsel saldırı suçlamasıyla yargılanan öğretmene, aile bireyleri dışında reşit olmayan kişilerle görüşmemesi talimatı verildi. Yargılanan öğretmenin kocasının çiftin iki çocuğunun tam velayetini almak şartıyla boşanma davası açtığı belirtildi. Tutuklanan öğretmen Arkansas’taki Benton İlçe Hapishanesi’ne götürüldü.