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Okulda skandal! Öğretmen ve 15 yaşındaki öğrencisinin ilişkisi ifşa edildi... Müstehcen mesajlar ve fotoğraflar her şeyi anlattı

19.07.2023 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Arkansas eyaletinde öğretmen olarak görev yapan 42 yaşındaki Stephanie Neipling'in 15 yaşındaki ismi açıklanmayan bir öğrencisiyle ilişki yaşadığı ortaya çıktı. Mesajlar ve ikilinin birbirlerine gönderdikleri müstehcen fotoğrafların ifşa edilmesinden sonra Neipling reşit olmayan bir kişiyle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı.

42 yaşındaki Stephanie Neipling isimli bir öğretmenin 15 yaşındaki ismi açıklanmayan öğrencisiyle yaşadığı ilişki ifşa edildi. Amerika Birleşik Devletleri’nin Arkansas eyaletinde yaşanan skandalı öğretmen ve öğrencinin mesajları ispatladı. Neipling, öğrencisine çıplak fotoğraflarını gönderdiğini ve cinsel içerikli mesajlar attığını polise verdiği ifadesinde kabul etti.

EŞİ BOŞANMA DAVASI AÇTI

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Dördüncü derece cinsel saldırı suçlamasıyla yargılanan öğretmene, aile bireyleri dışında reşit olmayan kişilerle görüşmemesi talimatı verildi. Yargılanan öğretmenin kocasının çiftin iki çocuğunun tam velayetini almak şartıyla boşanma davası açtığı belirtildi. Tutuklanan öğretmen Arkansas’taki Benton İlçe Hapishanesi’ne götürüldü.

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