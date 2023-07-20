Yasak aşk yaşadığı sevgilisi ayrılmak istedi! İntikamı çok acı oldu... Müstehcen görüntülerini kocasına gönderdi

İngiltere’nin Liverpool şehrinde yaşayan teslimat şoförü Gheorge Lupu, yasak aşk yaşadığı sevgilisinin ayrılmak istemesi üzerine intikam planını devreye soktu. Sevgilisiyle birlikte çekildikleri bir videoyu yasak aşkının kocasına ve 70 yaşındaki annesine gönderdi. LiverpoolECHO'nun bildirdiğine göre ismi açıklanmayan kadın eski sevgilisini polise şikayet etti.

SUÇUNU KABUL ETTİ

İfadesinden Lupu, müstehcen görüntüleri sevgilisinin annesi ve kocasına gönderdiğini ancak onun ilişkilerine devam etmesi için böyle bir adım attığını itiraf etti. Lupu, 12 ay hapis cezasına çarptırıldı ve beş yıl uzaklaştırma emri verdi.