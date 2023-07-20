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  4. Yasak aşk yaşadığı sevgilisi ayrılmak istedi! İntikamı çok acı oldu... Müstehcen görüntülerini kocasına gönderdi

Yasak aşk yaşadığı sevgilisi ayrılmak istedi! İntikamı çok acı oldu... Müstehcen görüntülerini kocasına gönderdi

20.07.2023 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin Liverpool şehrinde kargo görevlisi olarak çalışan Gheorge Lupu isimli bir adam teslimatçı olarak çalışırken tanıştığı bir kadınla kısa bir ilişki yaşadı. Ancak sevgilisi yasak aşkını bitirmek isteyince Lupu intikam almaya karar verdi. Sevgilisinin eşine yasak aşk yaşadıkları dönemde çektikleri müstehcen bir videoyu gönderdi.

İngiltere’nin Liverpool şehrinde yaşayan teslimat şoförü Gheorge Lupu, yasak aşk yaşadığı sevgilisinin ayrılmak istemesi üzerine intikam planını devreye soktu. Sevgilisiyle birlikte çekildikleri bir videoyu yasak aşkının kocasına ve 70 yaşındaki annesine gönderdi. LiverpoolECHO'nun bildirdiğine göre ismi açıklanmayan kadın eski sevgilisini polise şikayet etti.

SUÇUNU KABUL ETTİ

İfadesinden Lupu, müstehcen görüntüleri sevgilisinin annesi ve kocasına gönderdiğini ancak onun ilişkilerine devam etmesi için böyle bir adım attığını itiraf etti. Lupu, 12 ay hapis cezasına çarptırıldı ve beş yıl uzaklaştırma emri verdi.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere yasak aşk

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