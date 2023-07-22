Öğretmen ve 16 yaşındaki öğrencisinin yasak aşkı ortaya çıktı! Bir anda ortalık karıştı... Akıl sağlığı raporuyla cezadan kurtuldu

Avustralya’nın Victoria eyaletinin Latrobe Valley bölgesinde öğretmenlik yapan Monique Ooms isimli bir kadın, 16 yaşındaki öğrencisiyle yaşadığı yasak aşkın sonrasında tepkileri çekti. Öğrencisinin evine giderek onu defalarca kez arabayla aldığı tespit edilen öğretmen ilişkisini kabul etti. Mahkemede ilişki başladığında yakın bir arkadaşını bir araba kazasında kaybettikten sonra öğrencinin "duygusal olarak savunmasız bir durumda" olduğu belirtildi.

AKIL SAĞLIĞI RAPORU ALINDI

Öğrencisiyle ilişkisinin tespit edilmesinden sonra 10 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan Ooms’a akıl sağlığının yerine olmadığına yönelik raporun gelmesinden sonra ceza verilmedi.Hüküm öncesi savunma duruşmasında kısır olduğunu iddia etmesine rağmen aslında hamile olduğu ortaya çıktı. Bebeğin babasına yönelik olarak resmi bir açıklama yapılmadı.