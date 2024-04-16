16 yaşındaki kıza tecavüz ettikten sonra hiçbir şey olmamış gibi elini kolunu sallayarak yürüdü! Güvenlik kamerasına böyle yansıdı

İngiltere'nin Liverpool şehrinin merkezindeki St Johns Gardens bölgesinde ismi açıklanmayan 16 yaşındaki bir kıza cinsel saldırıda bulundu. Şehir merkezindeki bir anıtın yakınında yaşanan tecavüz olayına ilişkin polis soruşturma başlatıldı. Polis olaya ilişkin olarak güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı.

Merseyside Polisi dedektifleri, gece saat 02.00'den kısa bir süre önce bildirilen tecavüzden sonra koyu renk ceketli ve gri pantolonlu bir adamın izini sürmeye çalışıyor. "Acil durum" koduyla paylaşılan görüntülerdeki saldırganın rahat tavırlar göstermesi herkesi şaşkına çevirdi.