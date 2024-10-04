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  4. 17 yaşındaki öğrencisiyle yasak aşk yaşayan öğretmen okul balosunda yakalandı! "Kızımın arkadaşlarının doğum gününe bile çağrılmıyorum"

17 yaşındaki öğrencisiyle yasak aşk yaşayan öğretmen okul balosunda yakalandı! "Kızımın arkadaşlarının doğum gününe bile çağrılmıyorum"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
04.10.2024 13:21
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38 yaşındaki Eppie Sprung adındaki bir öğretmen 2012 yılında, 17 yaşındaki ismi açıklanmayan bir öğrencisiyle okul balosunda yakınlaşırken yakalanmıştı. Reşit olmayan öğrencisiyle ilişki yaşadığını itiraf eden öğretmen Sprung, görevi kötüye kullanmaktan suçlu bulunmuştu. Cezasını çekmesine rağmen hakkındaki damgalamanın devam ettiğini söyleyen Sprung duruma sitem etti.

17 yaşındaki öğrencisiyle yasak aşk yaşayan öğretmen okul balosunda yakalandı! "Kızımın arkadaşlarının doğum gününe bile çağrılmıyorum"

17 yaşındaki öğrencisiyle yaşadığı ilişki nedeniyle meslekten ihraç edilen evli bir öğretmem Eppie Sprung, mahkumiyeti yüzünden 'damgalanma' ile karşı karşıya kaldığını söyledi. 17 yaşındaki ismi açıklanmayan öğrencisiyle ilişkisini itiraf ettikten sonra Sprung, altı ay boyunca cinsel suçlular siciline kaydedildi ve altı ay boyunca toplum yararına ceza alma emri almıştı. BBC Radio Scotland programına konuk olan Sprung, cezasının bitmesine rağmen toplum tarafından dışlanmaya devam ettiğini itiraf etti.

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Toplumsal olarak cinsel suçlarla ilişkin bir sabıka kaydının bulunmasının kötü yönlerinden söz eden Sprung, "Ben bir öğretmendim ve 17 yaşında bir öğrencimle ilişkim oldu, dolayısıyla sabıkalı olmanın bir kişinin karşılaşabileceği zorluklarla yaşama konusunda deneyimim var. Hiçbir zaman bir hapis cezası almadım, ancak kesinlikle damgalanma yaşadım. Bence yaşadığım en zor şeyin bu olduğunu söyleyebilirim. Ama tabii ki, özellikle cinsel suçtan hüküm giymiş kişiler en yüksek derecede damgalanmayla karşı karşıya kalıyor. Kızımın arkadaşlarının doğum gününe bile çağrılmıyorum" dedi.

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