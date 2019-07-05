17 yaşından beri hayalinin peşinden koşuyor!

Çalışmalarını üniversite bitirme projesinde değerlendirmek üzere genişleten Duman, 5 farklı kıtanın sembolik yerlerinde çizeceği 5 tablo için motosikletiyle yola çıkıyor. Bu kapsamda İstanbul'da hayalinden esinlenerek çizmeye başladığı Nepal tablosunu tamamlamak için 4 Temmuz Perşembe günü motosikletiyle rotasını Asya'ya çeviren Duman, tecrübelerini ve hayallerini AA muhabiriyle paylaştı.

'Motosikletle ilk yurt dışı seyahatimi 17 yaşımda yaptım'

Tuna Duman, dünyadaki farklı kültürlere küçük yaştan beri ilgi duyduğunu ve meraklı olmasının kendisini yeni keşiflere sürüklediğini söyledi. Gezmeyi de küçük yaşlardan beri sevdiğini belirten Duman, "Sürekli belgesel izlerdim. Ama motosikletle tanıştıktan sonra dünyayı benim de gezebileceğim fikrine kapıldım. İlk başta Türkiye'yle başladım ve başarılı oldum. Geçen sene Orta Asya üzerinden Moğolistan'a giderek ata yurtlarını gördüm. Şimdi Nepal, Güney Asya için yola çıkıyorum. İlk yurt dışı seyahatim Gürcistan'a oldu. Karadeniz'i çok merak ediyordum. Karadeniz coğrafyası üzerinden giderek Gürcistan'a ulaştım. Benim için bu büyük bir basamaktı çünkü motosikletle ilk yurt dışı seyahatimi 17 yaşımda yaptım. Ailemden yurt dışına çıkmak için vekalet bile aldım. Onlar da beni destekledi. Başardığımı görünce onlar da arkamda durdu." ifadelerini kullandı.

Gittiği ülkelerde farklı prosedürlerle karşılaştığını ve motosiklet kullanıcılarının bunları dikkate alması gerektiğini vurgulayan Duman, şunları anlattı:

"Gideceğiniz ülke ve coğrafyaya göre uygulamalar değişiyor. Eğer Avrupa’ya giderseniz Schengen vizesi, geçici sigorta ve motosikletin sigortasına yaparak rahatlıkla seyahat edebilirsiniz. Orta Asya cumhuriyetleri, Güney Amerika veya Afrika’da her ülkenin size uyguladığı farklı prosedürler var. Gerekli belgeler çok çeşitlenebiliyor. Rotanızı çok iyi ayarlamanız ve tarihi netleştirmeniz gerekiyor. Eğer tarihler çakışırsa sıkıntı olabiliyor. Tüm yolculuğunuz heba olmasını istemiyorsanız kesinlikle iyi araştırmalar yapmalısınız." Duman, geçen seneki rotasında Türk cumhuriyetlerine ağırlık verdiğini belirterek, şu bilgileri paylaştı:

'KIRGIZİSTAN ORTA ASYA'NIN ALPLERİ GİBİ' "Motosikletimle Karadeniz sahili boyunca giderek Gürcistan'a ulaştım. Türk cumhuriyetler gezmek için ideal ülkeler. Onun için Azerbaycan’dan Hazar Denizi üzerinden Kazakistan Aktau'ya geçtim. Oradan Karakum Çölü’ne ve Özbekistan’a gittim. İpek Yolu’nda olduğum için Semerkand, Khiva’yı gezdim ve Kırgızistan’a geçtim. Kırgızistan Orta Asya’nın Alperi gibi. İnanılmaz bir coğrafya ve inanılmaz misafirperverler. En çok aklımda burası kaldı. Motosikletlilere karşı bakışları çok iyi. Buradan Kazakistan’a ve Moğolistan’a geçtim. Moğolistan maceramda Gobi Çölü’ne gittim. Buranın kuzeyinden de Rusya’ya gittim. Acele etmem gerekiyordu çünkü okulum açılıyordu. Bu yüzden Rusya’dan direkt olarak Gürcistan’a doğru sürdüm ve oradan anavatana giriş yaptım. Burası da ortalama 6-7 bin kilometrelik bir yol." Tuna Duman, perşembe günü çıkacağı rotayı da şu sözlerle anlattı:

"Bu seneki turumu ise geçen seneden daha uzun bir tur olarak planlıyorum. Van’dan İran’a girerek İran’ın tarihi atmosferini solumak istiyorum. Buradan güneyden Pakistan’a, ardından Hindistan’ın kuzeyinden Nepal’e, Everest’in ana kampına gitmek istiyorum. Buralar çok farklı coğrafyalar olduğu için hepsini gezmek istiyorum. Buranın ardından Güney Amerika ya da Güney Asya’ya devam edeceğim. Nepal’e vardığımda burada başladığım ve Nepal’de bitirmek istediğim yarım kalan bir tablom var. "

Genç motosikletli Duman dünya turunun hedefinin sadece turistik alanları gezmek olmadığını ve farklı sosyal hedeflerinin olduğunun altını çizdi. Duman, şunları kaydetti: