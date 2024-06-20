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    4. 1766 TL'lik taksimetre ücretini ödemeyi reddeden kadın taksiciler tarafından sosyal medyadan ifşa edildi... 'Geceme eşlik edebilecek olan biri var mı?'

    1766 TL'lik taksimetre ücretini ödemeyi reddeden kadın taksiciler tarafından sosyal medyadan ifşa edildi... 'Geceme eşlik edebilecek olan biri var mı?'

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    20.06.2024 08:20
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcılar arasında popüler olmayı başardı. Görüntüler bir taksici tarafından cep telefonuyla kaydedildi ve taksimetreler 1766 TL'yi gösterirken yolcu ödeme yapmayı reddetti. O anlar sosyal medyadan ifşa edilince gündem yarattı.

    1766 TL'lik taksimetre ücretini ödemeyi reddeden kadın taksiciler tarafından sosyal medyadan ifşa edildi... 'Geceme eşlik edebilecek olan biri var mı?'

    Sosyal medyadan ifşa edilen bir görüntüde taksimetre ücretini ödemek istemeyen bir kadın ve taksici arasında yaşanan tartışma saniye saniye yansıdı.

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    Taksimetreyi gösteren taksici, "Evet taksimetre 1766 TL. Arkadaş havalimanına gidip gelmiş. İki saattir hanımefendinin konuşmalarını dinliyoruz. Parasını ödemiyor." ifadelerini kullandı.

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    Görüntülerin sosyal medyadan paylaşıldıktan sonra rezil olacağı ifade edilen kadın, "Beni rezil etmen umrumda değil. Ben o duyguyu hissetmem. Benim için o merci benim. Rezillik 3-4 kez yaşadım. Geceme eşlik edebilecek olan biri var mı?" dedi.

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    O anlar sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Sağlam kafayla bunu yaptığını düşünmüyorum" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Şehir turu mu atmışlar?" yorumunu yaptı.

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    sosyal medya taksi
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