MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 18 haftalık hamile Bengü uyarıya rağmen koronavirüs aşısı oldu

18 haftalık hamile Bengü uyarıya rağmen koronavirüs aşısı oldu

10.06.2021 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müzisyenlerin aşıda öncelik kapsamına alınmasının ardından aşı yaptıran isimlerden biri de şarkıcı Bengü oldu. 18 haftalık hamile Bengü'nün aşı yaptırması, Sağlık Bakanlığı'nın hamilelerle ilgili tavsiyesini de yeniden akıllara getirdi. Bakanlık, mRNA aşısı yaptırmak isteyen hamilere, "Gebelikte KOVİD-19 mRNA aşısının uygulanmasına ilişkin veri bulunmamaktadır" uyarısında bulunmuştu.

18 haftalık hamile Bengü uyarıya rağmen koronavirüs aşısı oldu

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen gruplar arasında yer alan ve uzun süredir sahnelere çıkamayan müzisyenler, Sağlık Bakanlığı tarafından verilen kararla, bir nebze de olsa rahatlamıştı. Müzisyenlerin aşıda öncelik kapsamına alınmasının ardından ikinci çocuğuna hamile olan ünlü şarkıcı Bengü de BioNTech aşısı yaptırdı. Ancak 18 haftalık hamile olan Bengü'nün aşı olması, hamilelerle ilgili tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

BAKANLIK: ELİMİZDE VERİ YOK

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşısı yaptırmak isteyen hamilerle yönelik uyarısında, "Gebelikte KOVİD-19 mRNA aşısının uygulanmasına ilişkin veri bulunmamaktadır. KOVİD-19'u ağır geçirme riski yüksek olan gebelere kendi istekleri halinde aşı uygulanabilir. Aşının gebeliğin ilk üç ayında uygulanmaması tercih edilir" ifadelerine yer vermişti. Bengü'nün Bakanlığın tavsiyesine rağmen aşı yaptırması, dikkat çekti.

bakanligin-elimizde-veri-yok-tavsiyesine-ragmen-14190574_5272_m

"3. AYDAN SONRA AŞIMIZI GÜVENLE YAPTIRABİLİRİZ"

Şarkıcı Bengü, konuyla ilgili çok soru alması sonrasında, aşı olurken çekildiği anların altına bir de not düştü. Bengü, Instagram hesabından yayınladığı notta şu ifadelere yer verdi:Sağlık Bakanlığı'mızın aşı programında müzisyenlerin de aşılanmaya başlamasıyla birlikte, bugün ben de aşımı oldum... Bu konuda çok soru aldığım için de çok kıymetli hekimlerimize danışarak, başta sevgili doktorumuz Prof. Dr. Ferhat Çekmez'den de edindiğim bilgilerimi sizlerle paylaşmak isterim.Herkes gibi biz gebelerin de aşılanması çok önemli. Özellikle 3.ay bittikten sonra koronavirüs aşılarından herhangi birini güvenle yaptırabiliriz.

"ANTİKORLAR BEBEĞE DE GEÇİYOR"

Gebelikte bağışıklık sistemimiz de biraz baskılandığı için aşı olmak çok daha önemli hale gelmektedir. Vücudumuzda oluşan antikorlar bebeğimize de geçeceği için bebeklerimiz de doğduklarında koronavirüse karşı doğal bağışıklık kazanmış olacaklar.

Ünlü şarkıcı ve oyuncuları aşı yaptırmaya başladı! Merve Özbey, Bengü, Gülşen ve Hazar Ergüçlü aşı paylaşımları!Ünlü şarkıcı ve oyuncuları aşı yaptırmaya başladı! Merve Özbey, Bengü, Gülşen ve Hazar Ergüçlü aşı paylaşımları!

"HEM KENDİMİZİ HEM BEBEĞİMİZİ KORUMUŞ OLURUZ"

Aşı ile hem kendimizi hem bebeklerimizi korumuş olacağız. Devletimize, Sağlık Bakanlığı'mıza, ve tüm sağlık çalışanlarına sonsuz sevgiler ve teşekkürler. Oğluma ve bana şifa olsun inşallah.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü markalardan çok daha uygun fiyata bulabileceğiniz 15 muadil ürünÜnlü markalardan çok daha uygun fiyata bulabileceğiniz 15 muadil ürün
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Survivor'da son model araba kazandı!Survivor'da son model araba kazandı!
Anahtar Kelimeler:
Bengü Aşı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
çoçuğu çok tatlı masallah...
Bebeklere bayılıyorum ya maşallah tü tü tü nazar değmesin Allah bütün çocukları korusun

En Çok Okunan Haberler

Hostesliği bıraktı bu işe başladı!

Hostesliği bıraktı bu işe başladı!

Pentagon'dan Erdoğan açıklaması!

Pentagon'dan Erdoğan açıklaması!

Açık çağrı: Garanti verin, sizden de alalım

Açık çağrı: Garanti verin, sizden de alalım

Kayıp olarak aranan çifti öldürüp tandıra gömmüşler

Kayıp olarak aranan çifti öldürüp tandıra gömmüşler

Nüfusun yarısından fazlası aşılanmıştı! Bir günde yüzde 74 artış

Nüfusun yarısından fazlası aşılanmıştı! Bir günde yüzde 74 artış

Kerem Bürsin canlı yayında küfretti, Hande Erçel özür diledi!

Kerem Bürsin canlı yayında küfretti, Hande Erçel özür diledi!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Babasını kaybetmişti, eleştiriler umurunda değil! Minicik bikinisiyle reklam yaptı

Babasını kaybetmişti, eleştiriler umurunda değil! Minicik bikinisiyle reklam yaptı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Çukur ekrana böyle veda etti! Şaşırtan final!

Çukur ekrana böyle veda etti! Şaşırtan final!

Sevilen dizi ekrana böyle veda ediyor! "Ben öleceğim"

Sevilen dizi ekrana böyle veda ediyor! "Ben öleceğim"

Aleyna Tilki, ilginç gülüşüyle ödül törenine damga vurdu

Aleyna Tilki, ilginç gülüşüyle ödül törenine damga vurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.