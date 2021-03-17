18 Mart Çanakkale savaşına özel resimli mesajlar | En yeni Çanakkale savaşı mesajları, şiirleri ve sözleri

Topraklarımızı çevreleyen düşmanlara karşı kazanılan en büyük deniz zaferlerinden olan Çanakkale savaşı, kahraman atalarımızın destanını anlatı. İstanbul’u ele geçirmek isteyen İtilaf devletleri, Çanakkale boğazını da kontrol almayı hedefliyordu. Buna karşı Osmanlı ordusu da topla, tüfekle göğüs göğüse çarpışarak, vatanı düşmanlardan defetti. Çanakkale zaferi, Anadolu’nun düşman işgalinden kurtulmasını da sağladı. 18 Mart Çanakkale savaşına özel resimli mesajlar da bu şanlı zaferi anlatır. Bugün bile hatırlandığında tüyleri diken diken eden o kahramanlık hikâyelerinin anlatıldığı Çanakkale savaşı mesajları, şiirleri ve sözleri, vatan evlatlarını en iyi şekilde anmamıza yardımcı oluyor… 18 MART ÇANAKKALE SAVAŞINA ÖZEL RESİMLİ MESAJLAR



Tüm dünyaya Türklerin eğilmeyeceğini gösterdiğimiz büyük zaferi yıl dönümünde saygı ile anıyorum. Yoktu ekmeği aşı. Yoktu toprağı taşı Çanakkale’yi taşımıştı sırtında. Mangal yürekli bir on başı.. Çanakkale Zaferimizin 105. yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Seyit Onbaşı ve Çanakkale Geçilmez Diyen tüm şehitleri rahmet ve minnetle anıyorum.

Malazgirt’te Alpaslan’ın dilinde, Surlarda Ulubatlı’nın elinde, Çanakkale cihadının yılında; Zemin kan kırmızı, ay yıldızı ak, O mübarek bayrak, işte bu bayrak! 18 Mart Çanakkale Zaferimiz Kutlu Olsun. Ey şehit oğlu şehit isteme benden makber, sana ağuşunu açmış duruyor Peygamber. Aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler gelir, başka komutanlar hâkim olabilir” Çanakkale Zaferi, vatan topraklarını korumak için şahlanan bir milletin bağımsızlığının ve egemenlik aşkının ibret verici kahramanlık destanıdır.

Devletimiz, şehit yakını ve gazilerimizin bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanlarında olmaya devam edecektir. Şehitlerimizi anar zaferimizi kutlarız.

Dönmeyi hiç düşünmediler. Bu vatanı evlatlarına bırakabilmek için canlarını gözlerini bile kırpmadan verdiler. Saygı ve minnetle şehitlerimizi anıyoruz.

18 Mart 1915, Türk tarihinde bir askeri ve siyasi başarı olmaktan öte inanç, azim ve yiğitlikle örülmüş bir destanın yaradılış tarihidir. Zaferiniz kutlu olsun…

Bu destansı zaferin temelinde güçlü bir inanç, büyük bir vatan aşkı ve özgürlük tutkusu vardır. Çanakkale şehitlerimizi minnetle anmaktayız. Çanakkale Zaferi, vatanseverlik, fedakârlık, cesaret gibi yüksek faziletlerin kahramanca sergilendiği bir destandır. Aziz Türk milletimizin bu onurlu günü kutlu olsun. Türk savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi’nin 102. yıldönümünü kutlamanın ve kutsal vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimizin Şehitler Günü’nü idrak etmenin onurunu yaşıyorum. Milletimiz, mukaddes vatanımızın korunması için canlarını veren şehitlerini ve gazilerini hiçbir zaman unutmayacak, onların bıraktıkları kutsal mirasa, vatanımıza ve bayrağımıza onurla sahip çıkacaktır. Çanakkale Zaferi, Türk milletinin eski kudret ve kuvvetini muhafaza ettiğini, can çekişen bir imparatorluk içinde kahraman bir milletin varlığını meydana koydu. – General Fahri Belen –

Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber. Sana ağuşunu açmış duruyor Peygamber. - Mehmet Akif Ersoy –

Ordunun yardımı olmaksızın Filo’nun başarı sağlayabileceği ümidine kapılmıştım; fakat şimdi bu işte müşterek bir harekatın zorunlu olduğunu anlıyorum. – Winston Churchill –

Türkler, Çanakkale’yi zorlayan çağının en ileri tekniğine sahip güçler karşısına adeta bir kale gibi dikilmişlerdir. – Winston Churchill – Çanakkale Savaşları, modern savaş tarihinde birleşik kara ve deniz savaşlarının başlangıcı ve ilk örneğidir. – Japon Prof. Dr. Em. Krg. Hideo Miki –

Asım’ın nesli. Diyordum ya. Nesilmiş gerçek: İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. – Mehmet Akif Ersoy – Avrupa’da hiç bir asker yoktur ki, bu ifadenin altını çiziyorum, Türklerle mukayese edilebilsin. Almanların müdafaada gayet iyi oldukları kabul olunabilir. Fakat siperlerde onlar dahi Türklerle kıyas edilemez. Misal olarak Gelibolu’yu zikretmek isterim. Orada bizim gemi ateşlerimizle büyük zayiata uğrayan kıtalar, Türk olmasalardı. Yerlerinde kalamaz ve derhal değiştirilirlerdi. Hâlbuki Türkler, bütün muharebe müddetince yerlerinde kaldılar. - General Tawshend – Bu Türk kıtaatının cesaret, metanet ve se’bat cihetiyle takdir ve senaya liyakati, her şüphenin fevkinde bulunmuştur. Donanmasının ateşiyle de, en müessir surette muavenet gören pek cesur bir düşmanın taarruzlarına karşı sayısız muharebelerde bu kıtaat mevkilerini muhafaza etmişlerdir. – Alman Generali Liman Von Sanders –

Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna, ya Rab, ne güneşler batıyor! – Mehmet Akif Ersoy – Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale Muhare­belerini kazandıran bu yüksek ruhtur. (Mustafa Kemal Atatürk). Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın, Bu Toprak, bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın, Bir vatan kalbinin attığı yerdir! - Necmettin Halil Onan – 18 Mart Çanakkale zaferinin 105. Yılında Tüm kahraman ecdadımızı sevgi, saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Ruhunuz Şad olsun, Çanakkale geçilmez.

Toprağı vatan yapan şehitlerimizi Minnet ve Saygı ile anıyoruz. 18 Mart Çanakkale Zaferimiz kutlu olsun. 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Minnetle Yâd ediyoruz. ÇANAKKALE ZAFERİNİN ANLAM VE ÖNEMİ



Zorlu şartlarda ve büyük kayıplara karşın tarihe geçen bir zafer kazandığımız 18 Mart Çanakkale Zaferi, geçmişten günümüze kadar unutulmayacak izler bıraktı. Kahraman Türk ordusunun Çanakkale Cephesi'nde verdiği mücadele sadece Türk tarihinin değil bütün dünya tarihinin akışını değiştirdi. Bu cephede alınan zafer, dünya ülkelerinin güç dengelerini değiştirdi. Türk milletinin yönlendirici ve belirleyici gücünü bir kez daha gösterdi. Çanakkale Cephesi'nin Anadolu halkına verdiği umut, azim ve kararlılık Kurtuluş Savaşı'nın meşalesini de ya. Çanakkale, Türk ulusunun hürriyet ve bağımsızlık söz konusu olduğunda ne kadar kahraman ve kararlı olduğunu sonsuza kadar hatırlatacak bir "anıtcephe" oldu Çanakkale… Çünkü Türk ordusu üstün muharebe taktiklerini, silah gücü açısından çok üstün bir güce karşı ustalıkla kullandı. Bununla birlikte dünya harp tarihi, Çanakkale'de Türk askerinin insancıllığını savaş alanlarında bile kaybetmediğine, düşmanına dahi merhamet gösterebildiğine şahit oldu.

18 Mart tarihi kutsal vatan topraklarını canları pahasına muhafaza ederek şehitlik makamına erişen yüce insanları bir defa daha anımsadığımı, şükran duygularımızı, minnettarlığımızı sunduğumuz kutlu bir gündür. İşte bundan dolayı 27 Haziran 2002’de 4768 sayılı kanunla 18 Mart, Şehitler günü olarak kabul edildi.. Her siperde ayrı bir destan başlatan askerlerimiz, düşmana karşı verdiği mücadeleyi zaferle taçlandırdığında, dünya tarihinin zirve sayfalarına da "Çanakkale Geçilemez!" ilkesini bir kez daha silinmemek üzere yazdırıldı. Türkiye için en önemli tarihlerden biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi yıldönümünde her sene olduğu gibi bu sene törenlerle, şiirlerle kutlanarak, aziz şehitlerimiz anılacak. ÇANAKKALE ZAFERİNDE NELER OLDU?



Çanakkale Savaşı veya Çanakkale Muharebeleri, I. Dünya Savaşı esnasında 1915–1916 yıllarında Gelibolu Yarımadası'nda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında yapılan deniz ve kara muharebeleridir. İtilaf Devletleri; Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'u alarak Çanakkale ve İstanbul boğazlarının kontrolünü ele almak, Rusya'yla güvenli bir erzak tedarik ve askerî ikmal yolu kurmak, başkent İstanbul'u zapt etmek üzere Almanya'nın müttefiklerinden birini savaş dışı bırakarak İttifak Devletlerini zayıflatmak hedefleriyle ilk hedef olarak Çanakkale Boğazı'nı seçmişti. Fakat saldırıları başarısız olurken, geri çekilmek zorunda kalmışlardır. Kara ve deniz savaşının ardından iki taraf da çok ağır kayıplar verdi.