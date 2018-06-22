SPOR

1907 Fenerbahçe ve FOX anlaştı!

ESPOR HABERLERİ  | 22.06.2018 15:04 | Son Güncelleme

FOX, 1907 Fenerbahçe Espor League Of Legends, FIFA ve Wolfteam takımlarının sponsorlarından oldu.

1907 Fenerbahçe ve FOX anlaştı!

1907 Fenerbahçe bir büyük ortaklığa daha imza attı. League of Legends'ın yanı sıra FIFA ve Wolfteam alanlarında da yarışan ekip FOX ile sponsorluk anlaşması imzaladı. FOX Türkiye'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yapılan açıklama ise şu şekilde;

Dünyayı kasıp kavuran Espor furyasına 1907 Fenerbahçe ile ilk adımını atan FOX, ilerleyen günlerde sürpriz içeriklerle oyunseverleri de kitlesine katmaya hazırlanıyor. FOX, sponsorluk hakları dahilinde bundan böyle 1907 Fenerbahçe Espor LOL (League of Legends), FIFA ve Wolfteam takımlarının destekçisi olacak.

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Proje hazırlıklarına hız kesmeden devam eden kanal, yakın zamanda oyunseverler ile sarı-lacivertli Espor takımları arasındaki köprü rolünü üstlenmiş olacak.

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